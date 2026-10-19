Dominicana presidirá Asociación Abogados Latinos de Queens

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NUEVA YORK.- La dominicana María Mateo fue juramentada como presidenta de la Asociación de Abogados Latinos del Condado de Queens (Latino Lawyers Association of Queens County).

La ceremonia reunió a jueces, magistrados, abogados y dirigentes de la organización, en una celebración que reconoció las contribuciones de destacados profesionales del derecho y resaltó la importancia del liderazgo latino en el sistema judicial de Nueva York.

Mateo, fundadora del bufete Maria Mateo P.C., ha desarrollado su trayectoria en las áreas del derecho migratorio, matrimonial y de familia, con especial atención a la defensa de los derechos de los inmigrantes y al acceso a la justicia.

RECONOCIMIENTOS Y GALARDONES

La ceremonia contó con la participación de Robert A. Miklos, presidente saliente de la asociación, quien presentó su mensaje institucional; del magistrado Joel Serrano y de la abogada Vivian R. Cedeño, quienes condujeron el acto.

La capitana Jessica Hernandez, de los Tribunales del Estado de Nueva York y presidenta de la Latino Court Officers Society, interpretó el himno nacional.

Durante la gala se entregaron importantes reconocimientos. Ali Najmi recibió el premio Amigo Award, mientras que Milton H. Florez fue distinguido como Abogado Latino del Año. La jueza Manzanet-Daniels también fue homenajeada y ofreció el discurso central.

Otro de los componentes de la celebración fue la entrega de las becas Salvador Cheda para el examen de abogacía, iniciativa orientada a respaldar a futuros profesionales del derecho.

Con la juramentación de Mateo, la entidad inició una nueva etapa institucional bajo el liderazgo de una abogada dominicana cuya trayectoria ha estado vinculada con el ejercicio del derecho y la defensa de los inmigrantes en Nueva York.