Dominicana pide justicia tras muerte hijo 18 años en El Bronx

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NUEVA YORK.- Una madre dominicana clama por justicia tras la muerte de su hijo de 18 años, ocurrida la mañana de este lunes en El Bronx.

La víctima fue identificada como Enmanuel Durán Tolentino, de 18 años, quien fue apuñalado alrededor de las 10:30 de la mañana en la intersección de la avenida Walton y Fordham Road.

Según relató su madre, Rosa Tolentino, el joven trabajaba de noche en una factoría para ayudar al sustento familiar y era descrito como un muchacho tranquilo y trabajador.

«Me le quitaron la vida a mi hijo. Era un niño bueno, trabajador. Lo único que pido es justicia, que esto no se quede así», expresó Tolentino entre lágrimas en declaraciones a Telemundo 47.

Vecinos del área de Fordham se mostraron consternados por el hecho, ocurrido en plena mañana en una de las intersecciones más transitadas del sector.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre arrestos relacionados con el caso.

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) mantiene la investigación abierta.

La familia informó que está a la espera de los resultados de la investigación oficial, mientras organiza los servicios fúnebres del joven.

Cualquier persona con información sobre este incidente puede comunicarse de manera confidencial con la línea de Crime Stoppers al 1-800-577-TIPS (8477) o al 1-888-57-PISTA para español.