Dominicana entre los países con gasolina más cara de América

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SANTO DOMINGO, 30 oct (Prensa Latina).- República Dominicana figura entre los países de América con los precios más elevados de la gasolina, al registrar 1,56 dólares por litro, en un contexto de encarecimiento de los combustibles impulsado por las tensiones geopolíticas.

Correspondiente al 26 de octubre y publicado por la plataforma especializada GlobalPetrolPrices, el dato sitúa al país caribeño por encima del promedio de la región, estimado en 1,44 dólares por litro.

El monto equivale a unos 5,93 dólares por galón y se mantiene elevado pese a los subsidios que el Gobierno dominicano aplica semanalmente para contener el impacto de las cotizaciones internacionales sobre los consumidores.

Según el análisis difundido por el periódico económico El Dinero, los impuestos representan alrededor del 40 por ciento del costo final de los combustibles en República Dominicana, mientras que la volatilidad cambiaria y las presiones sobre el mercado energético añaden factores de tensión.

ESCENARIO CONTINENTAL

La situación dominicana se inscribe en un escenario continental marcado por el aumento de los precios del petróleo. El promedio mundial de la gasolina alcanzó 1,59 dólares por litro al 5 de octubre, un incremento interanual de 19,38 por ciento, de acuerdo con los datos citados por la publicación.

Entre los países americanos, Uruguay encabeza la lista con 2,25 dólares por litro, seguido de Barbados, con 2,12. También aparecen Cuba (con un bloqueo energético impuesto por Estados Unidos), Belice, Bahamas, Costa Rica y Perú con cotizaciones superiores a las de República Dominicana.

Chile y México completan los primeros 10 puestos, con 1,54 y 1,51 dólares por litro, respectivamente.

El encarecimiento está relacionado con las tensiones en Oriente Medio, particularmente el conflicto que involucra a Estados Unidos, Israel e Irán, las restricciones al tránsito por el estrecho de Ormuz y los riesgos para la infraestructura petrolera de Arabia Saudita.

Para economías dependientes de las importaciones de derivados, como la dominicana, estas fluctuaciones representan una presión adicional sobre el gasto de los hogares, el transporte y los costos de producción.

ocs/mpv