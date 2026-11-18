SANTO DOMINGO. La República Dominicana alcanzó la cifra récord de 12.5 millones de visitantes, el mejor resultado en la historia del turismo nacional, mientras el sector mantiene su crecimiento pese a los conflictos internacionales y la desaceleración que enfrentan otros destinos de la región.
El ministro de Turismo, David Collado, ofreció la información hoy durante el tradicional almuerzo de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AMCHAMDR), donde presentó los principales resultados de sus seis años de gestión.
Collado afirmó que el país continúa avanzando en materia turística, a pesar del conflicto con Irán y la prolongación de la guerra entre Rusia y Ucrania, situaciones que generan incertidumbre en los mercados internacionales.
El funcionario aseguró que destinos como México, Cuba y Jamaica registran disminuciones en esa actividad, mientras República Dominicana mantiene una tendencia de crecimiento.
«República Dominicana sigue a pasos agigantados, con 12.5 millones de visitantes, siendo el mejor año de la historia del turismo de nuestro país», expresó.
COORDINACIÓN ENTRE SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO
Atribuyó estos resultados a la coordinación entre los sectores público y privado, cuyos representantes, según dijo, han colocado los intereses del desarrollo de esa industria por encima de diferencias políticas, partidarias y empresariales.
Durante su exposición, también resaltó la incidencia del turismo en actividades como la agricultura, el mercado inmobiliario y el sistema financiero.
Collado informó que el 26.4 por ciento de la cartera de préstamos del sistema financiero dominicano está relacionado con este sector y mencionó financiamientos por 131 millones de pesos destinados a esa actividad.
Asimismo, destacó que la morosidad de los créditos turísticos se sitúa en apenas 0.03 %, indicador que, afirmó, refleja la solidez y estabilidad de esta cartera crediticia.
an-agl
SON BUENAS NOTICIAS Y MUY CIERTAS YA QUE EN LA ZONA DESPUES DE HARD ROCK EN BAVARO ME INFORMAN QUE HAN ABIERTO NUEVOS HOTELES CON INVERSIÓN EXTRANJERA LO CUAL IMPLICA MAS TRABAJOS PARA NUESTRA GENTE AUNQUE MUCHOS PIENSAN QUE ES PARA HAITIANOS EN CONSTRUCCIÓN SI PERO LUEGO DE FINALIZADO LOS TRABAJOS FIJOS SON DOMINICANOS, LES INVITO A IR A LA PUERTA DE EMPLEADOS DE ESOS HOTELES A LAS 02:40 Y VERÁN EMPLEADOS EN CAMBIO DE TURNO Y VERAN QUE SI
Yo no entiendo si todavía no ha terminado el año , como es que David Collado calcula esos 12.5 millones de visitantes ?
todo es pantalla tenemos 12 Años creciendo sostenidamente en turísmo, éste es un busca pantalla.
Y UN HUEVO CUESTA 10 PESOS Y UN PLÁTANO 40 …. MÁS DINERO PARA LOS PILLOS POLÍTICOS ….CUANTA BURLA ….
Hay libertad de baba expresión!
LA MISMA QUE PERMITE DEVELAR CUANDO UN POLÍTICO DESFALCA, UN POLICÍA USA SU AUTORIDAD PARA ROBAR Y CON PRUEBAS SON ARRESTADOS COMO SON LOS CASOS DE SENASA, DEL AYUDANTE MILITAR DE DANILO Y DEL CORONEL QUE VENDIÓ BALAS A LAS PANDILLAS Y GRACIAS A QUE HAY LIBERTAD DE EXPRESIÓN LA PRENSA DE PERIODISTAS SERIOS REVELARON ESOS DESFALCOS Y AHORA ESTAN EN LA CARCEL LOS TRES SIN IMPORTAR SU RANGO DE CORONEL, GENERAL Y FUNCIONARIO PERO EN TU BASURA DE SISTEMA COMUNISTA ES EL MISMO ROBO Y LA SOLUCION DE USTEDES ES QUE NO HAYA LIBERTAD PARA QUE EL PUEBLO NUNCA… Leer mas »