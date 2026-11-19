SANTO DOMINGO.- El exprocurador general de la República Francisco Domínguez Brito pidió al presidente Luis Abinader no atribuir a debilidades institucionales las irregularidades denunciadas en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y exigió responsabilidades a los funcionarios involucrados.

El dirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) reaccionó a las declaraciones del mandatario, quien atribuyó el escándalo de corrupción a fallas estructurales existentes desde la creación de la institución.

Domínguez Brito calificó ese argumento de improcedente y consideró que busca desviar la responsabilidad política del Gobierno frente a las denuncias.

«La corrupción no la cometen las estructuras, sino las personas. Y quienes dirigieron SeNaSa durante este escándalo fueron funcionarios del PRM», manifestó el también aspirante presidencial del partido opositor.

El exfuncionario recordó las gestiones de Altagracia Guzmán Marcelino, Mercedes Rodríguez y Chanel Rosa al frente de la entidad durante gobiernos del PLD, a quienes presentó como referentes de administración responsable.

Asimismo, advirtió que las explicaciones del jefe del Estado podrían interpretarse como una justificación de las irregularidades, cuando la ciudadanía espera transparencia y consecuencias judiciales.

«Presidente, no busque excusas donde debe haber consecuencias. La justicia necesita firmeza, no explicaciones que atenúen responsabilidades», expresó.

Domínguez Brito insistió en que el problema no radica en el origen ni en el diseño institucional de SeNaSa, sino en la actuación de quienes administraron los recursos destinados a garantizar servicios de salud a la población vulnerable.

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