SANTO DOMINGO.– La empresa DOMICEM anunció una inversión de aproximadamente 70 millones de euros para construir una moderna terminal portuaria en Sabana Grande de Palenque, provincia San Cristóbal, donde opera su planta de producción de cemento y clínker.

El proyecto busca fortalecer la capacidad logística e industrial de la compañía, ampliar sus exportaciones hacia los mercados del Caribe y Centroamérica y posicionar a República Dominicana como un centro estratégico de suministro para la región.

El contrato para la ejecución de la obra fue firmado en Gubbio, Italia, sede de la casa matriz Colacem, entre DOMICEM y China Communications Construction Company Limited (CCCC), empresa internacional especializada en grandes infraestructuras portuarias y marítimas.

UNA TERMINAL DE ALTA CAPACIDAD

La nueva infraestructura estará ubicada en las proximidades de la planta de producción, lo que permitirá conectar directamente las operaciones industriales con el transporte marítimo y reducir los costos logísticos.

El proyecto contempla la construcción de un muelle de aproximadamente 505 metros de longitud y 18.5 metros de ancho, situado a nueve metros sobre el nivel del mar y diseñado para soportar condiciones meteorológicas extremas propias del Caribe.

La terminal tendrá capacidad para recibir embarcaciones de hasta 50,000 toneladas y dispondrá de sistemas especializados para cargar cemento y clínker a granel, con una capacidad de manipulación de hasta 600 toneladas por hora.

También contará con una red automatizada de cintas transportadoras y una conexión reversible de aproximadamente 1,300 metros entre las instalaciones portuarias y la planta industrial.

IMPACTO ECONÓMICO Y AMBIENTAL

Uno de los beneficios esperados será la reducción significativa del tránsito de camiones pesados por las carreteras de las comunidades cercanas, debido a la integración directa entre la producción y el transporte marítimo.

La empresa destacó que la infraestructura ha sido concebida bajo estándares internacionales de seguridad para instalaciones portuarias offshore e incorporará tecnologías destinadas a mejorar la eficiencia operativa y el manejo de los materiales.

APUESTA POR EL CRECIMIENTO INTERNACIONAL

Carlo Colaiacovo, presidente y CEO de Colacem, afirmó que la inversión representa una apuesta industrial de largo plazo que fortalecerá la competitividad de DOMICEM y facilitará su conexión con los mercados internacionales.

Señaló que la nueva terminal creará condiciones favorables para ampliar la presencia de la compañía en el Caribe y Centroamérica.

Con esta inversión, DOMICEM reafirma su compromiso con la modernización de sus operaciones en República Dominicana, el fortalecimiento de la infraestructura logística y el desarrollo de su capacidad exportadora.

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