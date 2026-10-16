Dólar subió 10 cts. y el euro 4; eran vendidos a $61.77 y $77.42

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SANTO DOMINGO.- El dólar subió 10 centavos y este viernes era vendido en República Dominicana a RD$61.77.
El Banco Central fijó el cambio de la siguiente manera:
Compra: RD$61.25
Venta: RD$61.77
EL EURO
El euro subió 4 centavos y era vendido a RD$77.42 y comprado a RD$67.09.
PETROLEO
El petróleo intermedio de Texas (WTI) cotiza este viernes 16 de octubre de 2026 alrededor de los 97,67 a 97,71 dólares por barril, registrando una ligera baja cercana al 0,31 % respecto a la sesión anterior, en medio de la cautela de los inversores por las tensiones geopolíticas en Oriente Medio y el estrecho de Ormuz.
LA MAFIA DEL DOLLAR TOTALMENTE, DEL BANCO CENTRAL DOMINICANO,Y MUY POSIBLE EN CONEXION CON LAS CLASES EMPRESARIALES, RECORDEMOS QUE NUESTRO PRESIDENTE ES DE LOS SOCIOS EMPRESARIALES,,,,,,, EL NAVEGANTE MQARITIMO