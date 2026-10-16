Dólar subió 10 cts. y el euro 4; eran vendidos a $61.77 y $77.42

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SANTO DOMINGO.- El dólar subió 10 centavos y este viernes era vendido en República Dominicana a RD$61.77.

El Banco Central fijó el cambio de la siguiente manera:

Compra: RD$61.25

Venta: RD$61.77

EL EURO

El euro subió 4 centavos y era vendido a RD$77.42 y comprado a RD$67.09.

PETROLEO

El petróleo intermedio de Texas (WTI) cotiza este viernes 16 de octubre de 2026 alrededor de los 97,67 a 97,71 dólares por barril, registrando una ligera baja cercana al 0,31 % respecto a la sesión anterior, en medio de la cautela de los inversores por las tensiones geopolíticas en Oriente Medio y el estrecho de Ormuz.