Dólar sube 24 cts. y era vendido a $60.45; el euro sigue a $70.23

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SANTO DOMINGO.- El dólar subió 24 centavos y este lunes era vendido en República Dominicana a RD$60.69.

El Banco Central fijó el cambio de la siguiente manera:

Compra: RD$60.16

Venta: RD$60.69

EL EURO

El euro era vendido a RD$70.23 y comprado a RD$66.67.

PETROLEO

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) se cotiza este lunes en torno a los 90 dólares por barril, registrando un descenso cercano al 1,2% en la sesión.

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