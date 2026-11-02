Dólar bajó 34 cts. y el euro 19; eran vendidos $60.56 y $70.08

SANTO DOMINGO.- El dólar bajó 34 centavos y este lunes era vendido en República Dominicana a RD$60.56.

El Banco Central fijó el cambio de la siguiente manera:

Compra: RD$60.16

Venta: RD$60.56

EL EURO

El euro bajó 19 centavos; era vendido a RD$70.08 y comprado a RD$66.58.

PETROLEO

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) cotiza este lunes 2 de noviembre de 2026 en torno a los 100,87 y 100,88 dólares por barril, lo que representa una caída de aproximadamente un 3,11 % respecto al cierre anterior.

jt-am