Dólar bajó 34 cts. y el euro 19; eran vendidos $60.56 y $70.08

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SANTO DOMINGO.- El dólar bajó 34 centavos y este lunes era vendido en República Dominicana a RD$60.56.

El Banco Central fijó el cambio de la siguiente manera:

Compra: RD$60.16

Venta: RD$60.56

EL EURO

El euro bajó 19 centavos; era vendido a RD$70.08 y comprado a RD$66.58.

PETROLEO

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) cotiza este lunes 2 de noviembre de 2026 en torno a los 100,87 y 100,88 dólares por barril, lo que representa una caída de aproximadamente un 3,11 % respecto al cierre anterior.

jt-am

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sergio ace
sergio ace
57 minutos hace

No se explico por qué el Banco Central fija esa tasa para la compra y venta del dólar cuando los bancos venden esa moneda y la compran al precio que les da la gana, siempre por encima de lo que fija el Banco Central.
SERGIO ACEVEDO

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1 hora hace
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