Documental dominicano sobre el tabaco llega a salas de cine

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SANTO DOMINGO.– El documental dominicano Más Allá del Humo, dirigido por la cineasta Mariel Aponte, llegó a las salas de cine del país con una historia sobre la tradición tabacalera y su transmisión entre generaciones.

La producción, de 71 minutos y hablada en español e inglés, sigue las experiencias de Wander, Nirka y Tony, tres personas vinculadas a un legado familiar que enfrenta el desafío de preservar sus costumbres y adaptarse a nuevos tiempos.

A través de sus testimonios, la película explora temas como la identidad, la pertenencia y la herencia cultural, con énfasis en las familias y comunidades dedicadas al cultivo del tabaco y la elaboración artesanal de cigarros.

«Más Allá del Humo nació como una exploración de la tradición, pero terminó convirtiéndose en una historia sobre las familias que la cultivan, la heredan y la transforman», expresó Aponte.

El documental también aborda la importancia histórica y económica del tabaco en República Dominicana, cuya producción y manufactura de cigarros constituyen una fuente de empleos y proyección internacional.

La obra invita a reflexionar sobre cómo las nuevas generaciones preservan y transforman las prácticas heredadas para mantenerlas vigentes.

dh/am