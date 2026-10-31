DNCD decomisa octubre 930,9 kilos drogas y arresta a 4,281

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Santo Domingo, 31 oct.- Un total de 930,9 kilos de drogas fueron decomisados y 4,281 personas arrestadas en octubre en operativos realizados por la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), en coordinación con el Ministerio Público y el apoyo de la Policía Nacional, en distintas localidades de República Dominicana.

Según informó la DNCD este sábado, durante ese período se llevaron a cabo 39,295 operativos y 335 allanamientos en barrios, municipios y provincias del país, como parte de las acciones dirigidas a combatir el tráfico de drogas y desmantelar puntos de venta de sustancias ilícitas.

Del total ocupado, 783.5 kilos correspondieron a cocaína, 131.7 kilos a marihuana, 15.1 kilos a crack, 143,5 gramos a tusi y 239,1 gramos a hachís. También fueron confiscadas 253 pastillas de éxtasis.

En las intervenciones, las autoridades ocuparon además 2,474,243 pesos dominicanos, 810 dólares y 1.,855 euros, así como 40 armas de fuego, 71 cuchillos y machetes, 647 balanzas, 1.196 teléfonos móviles y 150 radios de comunicación, de acuerdo con un comunicado de la DNCD.

El inventario de bienes incautados incluye también tres chalecos antibalas, 163 motocicletas, nueve vehículos y diez máquinas tragamonedas, entre otras evidencias.

La DNCD afirmó que mantendrá los operativos en todo el territorio nacional y atribuyó los resultados a la coordinación entre las distintas instituciones del Estado en la lucha contra el microtráfico de drogas.

of-am