División Atlántica y Liga Pichulo ganan torneo invernal Interliga

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SANTO DOMINGO. Los equipos Team División Atlántica y Team Liga Pichulo se proclamaron campeones en sus respectivas categorías del Torneo de Béisbol Invernal Dominican Prospect Kids (DPK) Interliga, organizado por la Academia La Javilla.

En la final de la categoría infantil A, correspondiente a jugadores de 11 y 12 años, el Team División Atlántica venció 8 carreras por 3 al Team Liga Cornielle para levantar el trofeo de campeón.

Chandel Cruz se acreditó la victoria tras lanzar cinco entradas y un tercio, en las que permitió siete imparables y tres carreras, concedió tres boletos y ponchó a seis bateadores. Albeni Rosario cargó con la derrota luego de permitir tres hits y tres carreras sin retirar a ningún bateador.

A la ofensiva de los campeones, que conectaron ocho imparables, Cruz bateó de 2-2, con dos carreras anotadas, mientras que Andri Medina terminó de 2-1, con dos carreras impulsadas.

Por el Team Liga Cornielle, Alberni Rosario conectó de 2-2 y Luis Torres bateó de 3-2, con dos carreras remolcadas.

LIGA PICHULO SE CORONA EN PREINFANTIL

En un encuentro celebrado en el estadio Juan J. Carmona, el Team Liga Pichulo conquistó el campeonato de la categoría preinfantil, para jugadores de 9 y 10 años, al derrotar 9-2 al Team División Norte.

Yadier Hidalgo obtuvo el triunfo tras trabajar cinco entradas y dos tercios, en las que permitió cuatro imparables y una carrera, otorgó dos boletos y ponchó a seis contrarios. Ángel Hernández sufrió la derrota al permitir ocho hits y seis carreras, además de conceder cinco bases por bolas.

El ataque de siete imparables del conjunto campeón fue encabezado por Jeison Cordero, quien bateó de 3-2, con dos carreras impulsadas y una anotada. Julián Montaño también sobresalió al conectar un doble en tres turnos y remolcar dos carreras.

Por el Team División Norte, que conectó cinco imparables, Ángel Hernández bateó de 2-1 y Wilkin Valdez terminó de 1-1.

CONTINÚA LA COMPETENCIA

Las finales del Torneo de Béisbol Invernal DPK Interliga continuarán este miércoles en los terrenos de la Academia La Javilla, donde los equipos participantes buscarán conquistar los títulos de sus respectivas categorías.

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