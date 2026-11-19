NUEVA YORK.- Dirigentes del partido Fuerza del Pueblo (FP) en el Sur del Bronx valoraron las actividades que encabezó en Nueva York el presidente de esa organización y expresidente de la República Dominicana, Leonel Fernández, durante su más reciente visita a Estados Unidos, donde sostuvo encuentros con la diáspora dominicana y juramentó a más de 700 nuevos miembros de esa organización.

Juana Lidia Perdomo, presidenta de la Fuerza del Pueblo en Bronx Sur, y Jesús Rosario, secretario general, destacaron la masiva participación de la militancia y de representantes de distintos sectores comunitarios en las jornadas celebradas en El Bronx y Manhattan.

Según los dirigentes, las actividades demostraron el fortalecimiento y el crecimiento de la Fuerza del Pueblo en Nueva York, así como el entusiasmo de los dominicanos residentes en el exterior por integrarse a los trabajos políticos de la organización de cara a los próximos procesos electorales.

ENCUENTROS EN EL BRONX Y MANHATTAN

Durante su agenda del domingo, Fernández encabezó el encuentro sectorial y comunitario “Las Comunidades Tienen la Palabra”, realizado en el Beverly Hills Manor, en El Bronx, ante más de 300 líderes comunitarios y sociales, representantes de organizaciones empresariales, profesionales, educativas y culturales, así como de asociaciones de comerciantes, transportistas, comunicadores y otros sectores de la diáspora.

En ese encuentro, el exmandatario afirmó que “se abre un mundo de oportunidades” para la República Dominicana y planteó ampliar la participación de los dominicanos en el exterior en proyectos de inversión y desarrollo en áreas como vivienda, infraestructura, salud y exportaciones.

Posteriormente, en el complejo Taíno Towers, en Manhattan, el presidente de la Fuerza del Pueblo encabezó una multitudinaria juramentación de más de 700 nuevos miembros, en un acto que llenó las instalaciones y reunió a dirigentes, militantes y simpatizantes provenientes de distintos puntos del estado de Nueva York.

En esa actividad participaron, entre otros dirigentes, Juana Lidia Perdomo, por Bronx Sur, junto a representantes de Manhattan, Bronx, Queens, Brooklyn, Rockland, Long Island, Staten Island, Westchester y Albany.

VALORACIÓN DE LA DIRIGENCIA DEL BRONX SUR

Perdomo y Rosario resaltaron que la militancia del Bronx Sur acudió de manera organizada y entusiasta a las actividades, lo que, a su juicio, refleja el trabajo de base que se viene realizando en esa demarcación y el compromiso de sus miembros con el proyecto político que encabeza Fernández.

Asimismo, señalaron que los encuentros permitieron escuchar directamente las preocupaciones, necesidades y propuestas de la comunidad dominicana en Nueva York, y fortalecer la vinculación del partido con los sectores productivos y comunitarios de la diáspora.

La dirigencia del Bronx Sur reafirmó su compromiso de continuar con los trabajos de organización, afiliación y movilización en esa zona, para seguir sumando nuevos integrantes a la Fuerza del Pueblo en el exterior.

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