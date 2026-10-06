Dirigentes del PLD cuestionan inversión pública del Gobierno

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SANTO DOMINGO.– Dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) respondieron al reto lanzado por el presidente Luis Abinader de comparar las obras ejecutadas durante los seis años de su administración con las realizadas durante los gobiernos de esa organización política.

El vicepresidente del PLD, Temístocles Montás, afirmó que la inversión pública durante las gestiones del Partido Revolucionario Moderno (PRM) se ha reducido en comparación con los gobiernos encabezados por Danilo Medina.

Durante una rueda de prensa, Montás sostuvo que el gasto de capital no debe confundirse con la inversión pública y señaló que, de acuerdo con sus cálculos, la inversión pública proyectada para 2027 rondaría el 1,12 %.

“Lo que es real es que la inversión pública en los gobiernos del PRM se ha ido al suelo”, afirmó.

El diputado Danilo Díaz, miembro del Comité Político del PLD, también se refirió al planteamiento de Abinader y sostuvo que, aunque el actual Gobierno ha administrado mayores recursos, estos no se reflejan, a su juicio, en resultados proporcionales para la población.

Afirmó que durante los gobiernos del PLD se destinaron más de 100 mil millones de pesos a programas de apoyo a profesionales y emprendedores, al tiempo que cuestionó la manera en que la actual administración ejecuta los recursos públicos.

MANEJO GASTO EN EDUCACIÓN

Por su parte, Melanio Paredes, también miembro del Comité Político del PLD, cuestionó el manejo del presupuesto destinado a la educación y comparó las cifras correspondientes a 2019 y 2025.

Paredes indicó que en 2019 se destinaron 169 mil millones de pesos al sector educativo para atender una matrícula de aproximadamente 2.09 millones de estudiantes, mientras que en 2025 se invirtieron 304 mil millones, con una matrícula cercana a 2.06 millones.

Según el dirigente opositor, las cifras representan un incremento de alrededor de 87 % en los recursos destinados a educación, pese a que la cantidad de estudiantes se mantuvo ligeramente por debajo de la registrada en 2019.

Los dirigentes peledeístas coincidieron en sostener que la actual administración no ha ejecutado obras de gran impacto comparables con las realizadas durante los gobiernos del PLD, una afirmación que plantearon en respuesta al desafío formulado por el presidente Abinader.

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