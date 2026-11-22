SANTO DOMINGO.– La dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Leidy Pérez, destacó el crecimiento territorial de Más Cambio Joven y su apuesta por incorporar nuevas generaciones a los espacios de liderazgo político.

Pérez, directora ejecutiva del movimiento, explicó que la iniciativa surgió como una extensión juvenil de Más Cambio, con el propósito de integrar tanto a militantes partidarios como a jóvenes interesados en participar en los asuntos públicos.

Indicó que la organización ha desarrollado encuentros y recorridos por distintas provincias, ampliando su presencia y estableciendo estructuras para promover la formación de nuevos dirigentes.

La dirigente señaló que varios jóvenes que iniciaron su trayectoria en el movimiento ocupan actualmente posiciones de dirección, desempeñan funciones en la administración pública y han alcanzado cargos de elección popular.

Sostuvo que la participación juvenil debe traducirse en oportunidades concretas para asumir responsabilidades y formar parte de los espacios donde se toman decisiones políticas.

Pérez también se desempeña como coordinadora de Organización del proyecto político de Carolina Mejía y secretaria nacional de los Frentes Sectoriales de la Juventud Revolucionaria Moderna (JRM).

La dirigente afirmó que el desafío es continuar fortaleciendo las estructuras juveniles y formar liderazgos con capacidad para asumir compromisos en la vida política nacional.

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