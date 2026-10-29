Diputados escoge a hija de Jorge Frías como sustituta

La Cámara de Diputados escogió a Minerva Klaudel Frías Ogando como sustituta de su padre, el fallecido legislador Jorge Frías.

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SANTO DOMINGO. – El pleno de la Cámara de Diputados escogió este miércoles a Minerva Klaudel Frías Ogando como sustituta de su padre, el fallecido legislador Jorge Frías.

La designación se produjo a solicitud de la dirección del Partido Revolucionario Moderno (PRM), que remitió una terna al órgano legislativo mediante una comunicación firmada por su vicepresidente ejecutivo, Deligne Ascención, y su secretario general, Juan Garrigó Mejía.

Antes de someter la propuesta, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, destacó la trayectoria de Frías, a quien definió como uno de sus grandes amigos personales.

Amado Díaz, vocero del bloque del PRM, explicó que la terna fue organizada para que la elección recayera en la hija del legislador fallecido.

Tras su escogencia, Frías Ogando fue juramentada y recibió el pin que la identifica como miembro de la institución.

En su primer turno ante el pleno, agradeció al presidente Luis Abinader, a la dirección del PRM y a su familia por confiar en ella para asumir la posición.

“Esto representa un compromiso alejado de la palabra y promesa vacía, es un legado de amor, de trabajo real y de una inmensa pasión para las bases de nuestro partido y de nuestra gente del municipio de Santo Domingo Este”, expresó.

La elección contó con el respaldo de legisladores de distintas bancadas, entre ellos David Báez y Rafael Castillo, de la Fuerza del Pueblo, e Idenia Doñé, vocera del Partido de la Liberación Dominicana.

La terna presentada por el PRM también incluía a Alexander Santana y Eladio Rodríguez Ramírez.

dh/am