Diputados decidirían sobre vacante de Frías esta semana

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SANTO DOMINGO.- El plazo para que el PRM presente una terna venció en septiembre, por lo que el Congreso puede elegir al sustituto conforme a la Constitución.

El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, advirtió que el órgano legislativo elegirá esta semana al sustituto del fallecido diputado Jorge Frías si el Partido Revolucionario Moderno (PRM) no presenta una terna para cubrir la vacante.

Pacheco informó que comunicó la decisión a una de las principales figuras de la organización oficialista, cuyo nombre no reveló, y reiteró que el Congreso procederá conforme a la Constitución.

Frías falleció el 7 de agosto de 2026. El plazo de 30 días establecido para que el partido remitiera tres candidatos venció el 15 de septiembre, sin que la dirección ejecutiva del PRM cumpliera con ese requisito.

El artículo 77 de la Constitución establece que, ante la ausencia de un legislador, la cámara correspondiente escogerá a su reemplazo de una terna presentada por el partido que lo postuló. Sin embargo, si la organización no entrega los nombres dentro del período establecido, el órgano legislativo deberá realizar la elección.

Pese a esta disposición, la Cámara de Diputados ha esperado tradicionalmente que las organizaciones políticas presenten sus propuestas, incluso cuando los plazos constitucionales han vencido.

ANTECEDENTES

La demora no es un hecho aislado. En 2025, el PRM tardó más de cuatro meses en designar a Vilma Morillo de Pérez como sustituta de Agustín Burgos, quien renunció a su curul por la circunscripción 1 de La Vega.

El caso de Frías vuelve a poner en discusión el cumplimiento de los plazos constitucionales para cubrir las vacantes en el Congreso Nacional.