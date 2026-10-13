Diego Colón lidera San Lázaro a la clasificación en el TBS Distrito

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SANTO DOMINGO.– El refuerzo azuano Diego Colón encestó 21 puntos para conducir al club San Lázaro a una victoria 66-63 sobre El Millón y asegurar su clasificación a la Fase de Eliminación del 50 Torneo de Baloncesto Superior del Distrito Nacional (TBS Distrito 2026).

Colón recibió el respaldo de Jordan Geronimo, quien debutó con un doble-doble de 10 puntos y 11 rebotes, mientras Anderson Mirambeaux aportó nueve tantos y capturó 11 rebotes en el encuentro celebrado en la Arena BanReservas Profesor Virgilio Travieso Soto, del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

Por El Millón, Kerry Richardson registró 19 puntos y 15 rebotes, Raymond Bastardo consiguió 14 unidades y 10 rebotes, y Jesse Zarzuela contribuyó con 15 tantos.

Con el triunfo, San Lázaro se unió al Mauricio Báez como los primeros equipos clasificados a la segunda fase del torneo, que concede tres plazas por cada grupo.

Ambos conjuntos comparten el liderato del grupo A con marca de 5-3 y 13 puntos. El Millón ocupa el tercer puesto, con récord de 3-5 y 11 puntos, seguido de Bameso, que presenta foja de 2-6 y suma 10 unidades.

EL MILLÓN DOMINÓ LA PRIMERA MITAD

El Millón tomó la delantera en la primera mitad al imponerse 16-14 en el primer período y 18-15 en el segundo, para llegar al descanso con ventaja de 34-29.

Raymond Bastardo encabezó la ofensiva con 12 puntos, seguido de Richardson, quien acumuló 10 tantos y nueve rebotes, mientras Zarzuela aportó ocho unidades.

Por San Lázaro, Colón anotó siete puntos, Geronimo sumó seis y Mirambeaux agregó cuatro.

El sistema de clasificación otorga dos puntos por victoria y uno por derrota, mientras los tres primeros equipos de cada grupo avanzan a la Fase de Eliminación.

La edición de las bodas de oro del torneo está dedicada a Seaboard, Energía Limpia, y disputa la Copa BanReservas. La organización está a cargo de Abadina, presidida por Edwin Castillo, con un Comité Organizador encabezado por Andrés Bautista.

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