SANTO DOMINGO.– La merenguera dominicana Didí Hernández presentará el espectáculo “A mi manera” el próximo 27 de noviembre en Lungomare, con una propuesta musical que combinará merengue, baladas y bachatas.

El concierto comenzará a las 9:00 de la noche y contará con su orquesta completa, además de las actuaciones de la cantante puertorriqueña Valerie Morales, Luchy RD, conocida como “La Mamá del Mambo”, y el dúo Un Par de Bohemios, integrado por María Dolores y Abnel.

Con casi cuatro años al frente de su propia agrupación, Hernández busca mostrar una faceta diferente de su carrera y explorar otros géneros musicales.

La presentación llega seis meses después del lanzamiento de su álbum “De Santa a Villana”, como parte de su desarrollo artístico en solitario.

La producción ejecutiva estará a cargo de Alexis Casado, mientras que la dirección artística será responsabilidad del coreógrafo Rafael Pérez.

El espectáculo se realizará en Lungomare, ubicado en la avenida George Washington número 365. Las entradas generales cuestan RD$1,000 y están disponibles a través de Tix.do.

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