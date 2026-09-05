Dictan 40 y 30 años 3 hombres asesinar miembro Fuerza Aérea

Stiven Herrera, alias ‘Wilito’ y/o ‘Moto Loco’ y Yeuri Antonio Rojas, también conocido como ‘Tommy’, ‘Jhon’ y /o ‘Jhonci el Mecánico’, fueron sentenciados a 40 años de prisión, mientras que, el capitán de la FARD Fraulin Gabriel Pérez Camacho deberá cumplir 30 años de cárcel, por el asesinato del segundo teniente aéreo Bienvenido Reyes Chalas.

Los hechos ocurrieron la madrugada del lunes 16 de diciembre del 2024, en la calle 3ra. del sector de Hainamosa, cuando Reyes se encontraba compartiendo en un juego de dominó, en compañía de varios amigos.

DESPOJARON A LA VICTIMA AGONIZANTE DE SUS PERTENENCIAS

Allí se presentaron Rojas y Herrera, en compañía de un tercer hombre identificado como ‘El Gordo’, quien se encuentra prófugo, a bordo de una moto.

Al notar la presencia de estos individuos el segundo teniente Reyes intentó infructuosamente tomar su arma de reglamento para defenderse, lo que aprovechó Rojas para realizarle varios disparos que impactaron en el hemitórax de la víctima y le causaron la muerte posteriormente.

Con la víctima en estado agónico, Rojas le despojó de su arma de reglamento y de una cadena, mientras Herrera y ‘El Gordo’ lo esperaban, estos hechos quedaron captados en cámaras de seguridad del lugar, aseguró el Ministerio Público.

Durante la investigación, realizada por el Ministerio Público, en coordinación con el Departamento de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología de la Policía Nacional (Dicat), fue identificado un Toyota Land Cruiser de color blanco y placa núm. G240236, registrada a nombre del conscripto de la Fuerza Aérea Odailyn Ezequiel Santana Encarnación, quien prestó el vehículo a su supervisor Pérez Camacho.

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