Santos habló con periodistas este miércoles durante el Foro ADIE 2026.

SANTO DOMINGO. El Gobierno dominicano proyecta invertir alrededor de US$750 millones en las redes de distribución eléctrica durante 2027 y 2028.

Su objetivo es el fortalecimiento del sistema energético y garantizar la capacidad para responder al crecimiento de la demanda, especialmente por la instalación de nuevas industrias y centros de datos vinculados a la inteligencia artificial (IA).

La información fue ofrecida este miércoles por el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, durante el Foro ADIE 2026, en el que destacó la necesidad de acelerar las inversiones en generación, transmisión y distribución eléctrica.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y SISTEMA ELÉCTRICO

Explicó que la IA representa tanto un desafío como una oportunidad para el sector, debido al aumento del consumo energético que generan las infraestructuras digitales, pero también por las herramientas que ofrece para mejorar la operación del sistema.

Esta tecnología, dijo, permitirá detectar averías con mayor rapidez, anticipar fallas, optimizar la generación y administrar mejor el almacenamiento energético.

Asimismo, señaló que el Gobierno trabaja en incorporar estas herramientas a los procesos de las distribuidoras.

El funcionario aseguró que República Dominicana puede recibir progresivamente proyectos de alto consumo energético, siempre que se mantenga el ritmo de inversión en infraestructura.

DISTRIBUIDORAS Y SOSTENIBILIDA D FINANCIERA

Sobre las interrupciones eléctricas y el aumento de las facturas, Santos explicó que algunos apagones responden a trabajos programados de inversión y mantenimiento, previamente comunicados a los usuarios.

Por su parte, Manuel Cabral, vicepresidente de la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica (ADIE), consideró que el principal desafío es mejorar la eficiencia financiera de las distribuidoras, reducir el déficit y garantizar su sostenibilidad.

Respecto a una posible privatización de esas empresas, afirmó que no es una iniciativa contemplada actualmente en la política pública del Gobierno.

Cabral también respaldó la gestión de Santos y sostuvo que su capacidad gerencial es más importante que tener formación académica en ingeniería.

El Foro ADIE 2026 reunió a autoridades, empresarios y especialistas para analizar los desafíos del sistema eléctrico frente al desarrollo tecnológico y la expansión de la economía digital.

an-agl