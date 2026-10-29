Continúan investigando cómo llegaron municiones de RD a Haití

Fernández sostuvo que los casos mencionados en el informe internacional fueron proporcionados por las propias autoridades dominicanas y aseguró que aquellos en los que se han detectado posibles irregularidades han sido llevados ante los tribunales.

El funcionario explicó a periodistas en un acto público que las investigaciones forman parte de un proceso que lleva tiempo y en el que las Fuerzas Armadas han colaborado con el Grupo de Expertos del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, organismo que dio a conocer lo sucedido a través de un informe.

En ese sentido, indicó que las Fuerzas Armadas mantienen controles estrictos sobre los inventarios de armamentos y municiones, con sistemas computarizados que permiten actualizar los registros de manera permanente.

Explicó, sin embargo, que algunos detalles de las investigaciones no pueden hacerse públicos por razones de seguridad nacional y defensa, y no porque las autoridades pretendan ocultar información.

El informe de la ONU señala que municiones incautadas en Puerto Príncipe coinciden con lotes desviados de inventarios oficiales, incluyendo material vinculado a la Policía Nacional dominicana y arsenales de calibre 5,56×45 milímetros (como un decomiso previo de 5,000 cartuchos en Mirebalais, en Haití.

El Ministerio de Defensa ha indicado que se investiga la participación de redes de tráfico ilegal, robos «hormiga» de materiales y la posible complicidad de civiles o miembros de las instituciones de seguridad, como casos individuales de oficiales y personas detenidas en pasos fronterizos como Elías Piña.