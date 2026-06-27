Dice consulta interna PLD no sustituye mecanismos legales

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SANTO DOMINGO.– El miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) José Ramón Fadul, defendió la realización de una consulta interna no vinculante entre sus dirigentes y militantes.

Aseguró que dicha iniciativa no sustituye los mecanismos establecidos por la Ley de Partidos y del Régimen Electoral.

Fadul explicó que la medida adoptada por la cúpula del PLD tiene como objetivo propiciar un espacio de participación y escucha interna en una etapa previa a los plazos formales de precampaña y selección de candidaturas, sin contravenir la normativa vigente.

PLD NO PRETENDE REEMPLAZAR PROCEDIMIENTOS LEGALES

“La dirección política del PLD no ha pretendido jamás reemplazar los procedimientos legales. Lo que ha decidido es abrir un proceso interno, no vinculante, para escuchar a su militancia y organizar la vida partidaria dentro del marco de la Constitución y la ley”, expresó.

El también delegado del PLD ante la Junta Central Electoral sostuvo que los partidos políticos son estructuras vivas que requieren actividad permanente, deliberación y organización territorial, siempre que sus acciones no vulneren la legislación electoral ni la normativa sobre partidos.

LIMITACION AL PRINCIPIO DE AUTONOMIA

Fadul advirtió que restringir toda actividad interna fuera del período formal de precampaña podría interpretarse como una limitación al principio de autonomía política de las organizaciones partidarias, consagrado en la Constitución dominicana.

“Los partidos no pueden quedar congelados entre un proceso electoral y otro. La democracia interna se construye de manera continua, mediante la organización, la consulta y el debate de sus miembros”, afirmó.

an/am