Díaz-Canel acusa EU de montar “show” contra Cuba en la ONU

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LA HABANA.– El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, acusó este lunes a Estados Unidos de intensificar las presiones diplomáticas contra la isla y organizar un “espectáculo” al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en medio de las tensiones por el bloqueo económico impuesto hace más de seis décadas.

A través de su cuenta en la red social X, el mandatario afirmó que Washington presiona a gobiernos soberanos para que abandonen su tradicional respaldo a Cuba y cuestionó la participación de personas a las que calificó de “mercenarios y terroristas”.

Díaz-Canel sostuvo que las acciones estadounidenses reflejan el aislamiento internacional de su Gobierno y aseguró que “la razón, la verdad y la historia están del lado de Cuba”.

CUBA DENUNCIA PRESENCIA DE OPOSITOR EN LA ONU

Por su parte, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, denunció que el embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, facilitó la participación en ese foro de Orlando Gutiérrez Boronat, a quien identificó como terrorista y estafador.

Rodríguez afirmó que Gutiérrez Boronat figura en la lista cubana de personas y entidades vinculadas al terrorismo y lo acusó de apropiarse de fondos federales estadounidenses destinados a acciones contra el Gobierno cubano. Estas imputaciones fueron presentadas por el funcionario sin que se aportaran en el comunicado detalles que permitieran verificarlas de manera independiente.

AUMENTAN LAS TENSIONES POR EL BLOQUEO

Las declaraciones se producen después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, firmara el pasado 29 de enero una orden ejecutiva que declaró una “emergencia nacional”, bajo el argumento de que Cuba representa una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad de Estados Unidos y la región.

La disposición también contempla medidas contra países que suministren petróleo a la isla, incluidos posibles aranceles y represalias.

La Habana ha rechazado las acusaciones de Washington y denuncia el endurecimiento de las sanciones económicas y comerciales, que considera una política de presión contra su población y su soberanía.

El conflicto diplomático mantiene en el centro del debate internacional el bloqueo estadounidense y las presiones sobre terceros países respecto a sus relaciones con Cuba.

an/am