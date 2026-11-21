SANTO DOMINGO.– República Dominicana celebrará el próximo 26 de noviembre el Día Nacional del Merengue con una gala artística y un homenaje a figuras que han contribuido al desarrollo de este género musical, informó el Ministerio de Cultura.

El espectáculo tendrá lugar en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito, con la participación de la Orquesta Filarmónica de Santo Domingo, el Ballet Folklórico Nacional y la agrupación Las Chicas.

La actividad, encabezada por el ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, forma parte de una programación bajo el lema «El merengue nos une: patrimonio vivo de la dominicanidad».

Las celebraciones comenzarán con una ceremonia religiosa en la Catedral Primada de América y continuarán en la sede de Cultura con presentaciones de música típica. También habrá conferencias sobre la historia y evolución del ritmo en el Centro Cultural Narciso González.

El programa incluye actuaciones musicales y coreográficas en espacios públicos y comerciales de Santo Domingo y Santiago, entre ellas las jornadas «Tardes del Merengue» en Ágora Santiago Center, Ágora Mall y el parque Colón.

El merengue fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco en 2016, en reconocimiento a su importancia como expresión de la identidad dominicana.

Aunque existen distintas hipótesis sobre el origen de su nombre, los historiadores coinciden en que el género enfrentó inicialmente el rechazo de sectores de las élites, antes de extenderse desde las zonas rurales hacia los centros urbanos a mediados del siglo XIX.

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