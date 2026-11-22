Miembros de la DGM junto a algunos de los haitianos detenidos en Santo Domingo y el Distrito Nacional en la última semana

SANTO DOMINGO.– La Dirección General de Migración (DGM) informó que amplió la cobertura de sus operaciones de interdicción y verificación migratoria en el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional, mediante intervenciones diurnas y nocturnas en las principales avenidas, barrios y urbanizaciones.

Indicó que durante la última semana detuvo 1,032 extranjeros en condición migratoria irregular, de un total de 10,749 aprehendidos a nivel nacional

Entre el viernes 15 y el jueves 19 de noviembre la institución realizó 48 operativos en sectores del Distrito Nacional, entre ellos Los Ríos, Arroyo Hondo, Los Jardines, La Fe y Cristo Rey. Asimismo, en la provincia Santo Domingo, los equipos de interdicción intervinieron en Manoguayabo, Invivienda, Ciudad Juan Bosch, Los Frailes, Villa Mella, Los Mina, Los Tres Brazos, Ciudad Modelo, Herrera, Las Palmas y Villa Faro.

En la región Este, la provincia La Altagracia encabezó las estadísticas de detenciones, con 345 personas, seguida de San Pedro de Macorís, con 108, y Hato Mayor, con 102. En tanto, en El Seibo fueron detenidas 86 personas, en Monte Plata 59 y en La Romana nueve.

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