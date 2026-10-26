DGM detiene a 4,618 extranjeros y deporta a 4,173

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SANTO DOMINGO. – La Dirección General de Migración (DGM) detuvo a 4,618 extranjeros en condición migratoria irregular durante los operativos realizados el viernes 23, sábado 24 y domingo 25 de octubre de 2026, mientras que otros 4,173 fueron deportados a través de los puntos de control migratorio fronterizo.

La institución informó que las intervenciones se concentraron principalmente en las provincias fronterizas del noroeste y suroeste, así como en las principales rutas de acceso hacia los centros urbanos, como parte de las acciones para reforzar la vigilancia y el cumplimiento de las disposiciones migratorias.

DAJABÓN ENCABEZA LAS DETENCIONES

Las provincias con mayor cantidad de extranjeros detenidos fueron Dajabón, con 624; Elías Piña, con 530; Santo Domingo, con 400; Valverde, con 361, e Independencia, con 334.

De acuerdo con las estadísticas de la DGM, las detenciones contaron con el apoyo de distintos organismos de seguridad del Estado.

Del total de personas detenidas, 1,022 fueron entregadas a Migración por el Ejército de República Dominicana (ERD); 338 por el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront); 322 por la Policía Nacional y 13 por la Armada de República Dominicana (ARD).

REFUERZAN OPERATIVOS DE CONTROL MIGRATORIO

La DGM explicó que durante el fin de semana reforzó sus unidades operativas, de inteligencia e inspección, además del personal desplegado en las diferentes provincias, con el propósito de intensificar la vigilancia y prevenir el ingreso y la permanencia irregular de extranjeros en el territorio nacional.

Asimismo, indicó que se ha priorizado la depuración de las personas detenidas para verificar sus antecedentes y profundizar las investigaciones cuando se detecten indicios que lo justifiquen.

Estas medidas se ejecutan por disposición del director general de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, de la Armada de República Dominicana.

VIGILANCIA EN LAS PROVINCIAS FRONTERIZAS

La institución precisó que la supervisión se concentró especialmente en las cinco provincias fronterizas y en las principales vías utilizadas para el desplazamiento hacia otras localidades del país.

La DGM señaló que estos operativos forman parte de las labores de control y verificación migratoria que desarrolla para garantizar el cumplimiento de la Ley General de Migración núm. 285-04.

Las autoridades mantienen el despliegue de sus equipos operativos y de inteligencia para fortalecer la vigilancia migratoria en distintos puntos del territorio nacional.

of-am