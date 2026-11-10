DGM detiene a 1,561 haitianos ilegales en regiones de la RD

Uno de los operativos en el país

PEDERNALES.– La Dirección General de Migración (DGM) informó que detuvo a 1,561 ciudadanos haitianos en condición migratoria irregular durante los operativos de interdicción realizados el lunes, feriado por el Día de la Constitución, en diferentes puntos de República Dominicana.

Del total de detenidos, 539 fueron aprehendidos en nueve provincias de la región Sur, como parte de los operativos desplegados por las autoridades migratorias con el apoyo de organismos militares y policiales.

INDEPENDENCIA ENCABEZA LAS DETENCIONES

La provincia Independencia registró la mayor cantidad de detenciones en la región Sur, con 168 extranjeros, seguida de Pedernales, con 126; Elías Piña, 82; San Juan, 57; Barahona, 42; Azua, 31; San José de Ocoa, 12; Peravia, 11, y Bahoruco, con 10.

Las intervenciones abarcaron diferentes municipios y comunidades, entre ellos Comendador, en Elías Piña; Jimaní y zonas cercanas; los municipios cabecera de Independencia y Pedernales, así como San Juan de la Maguana y Las Matas de Farfán.

En Barahona, los operativos se extendieron a Paraíso, La Ciénaga, Santa Elena, Juan Esteban, Bahoruco, Los Patos, Enriquillo y El Arroyo.

En la provincia Bahoruco, las acciones incluyeron el municipio de Neyba y sus comunidades aledañas, mientras que en Peravia abarcaron Baní, El Recodo y sectores cercanos.

DEPORTAN A 1,505 EXTRANJEROS

La DGM indicó que durante la jornada fueron deportados 1,505 extranjeros a través de los diferentes puntos de control fronterizo habilitados por la institución.

En los operativos también participaron efectivos del Ejército de República Dominicana, que entregaron a Migración 476 personas indocumentadas para fines de deportación.

Asimismo, agentes de la Policía Nacional detuvieron a 178 extranjeros, mientras que militares del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (CESFRONT) entregaron otros 195.

La institución señaló que estas acciones forman parte de los operativos de control migratorio que se desarrollan en distintas provincias del territorio nacional.

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