DGM detiene 2,506 extranjeros; deporta a 2,097 por la frontera

DGM dijo este martes que las detenciones se produjeron en seis provincias fronterizas.

SANTO DOMINGO.– La Dirección General de Migración (DGM) detuvo a 2,506 extranjeros en condición migratoria irregular durante los operativos realizados este viernes 13 de noviembre en distintas provincias del país, mientras que otras 2,097 personas fueron deportadas a través de los puntos de control fronterizo.

Dajabón encabezó las intervenciones con 351 detenciones, seguida de Elías Piña, con 285; Independencia y Santiago, con 189 cada una; Santo Domingo, con 175; Valverde, con 159; Pedernales, con 135, y San Juan, con 105.

También se reportaron detenciones en Montecristi (89), La Altagracia (79), Sánchez Ramírez (60), Bahoruco (56), La Vega y San José de Ocoa (55 cada una), San Pedro de Macorís (50), Monseñor Nouel (49), Samaná (47), Puerto Plata (46) y Espaillat (44).

Otras intervenciones se realizaron en María Trinidad Sánchez (40), Duarte (39), Monte Plata (38), Barahona (31), San Cristóbal (24), El Seibo (22), Azua (21), Peravia (20), Hermanas Mirabal (19), Santiago Rodríguez (17), La Romana (9) y Hato Mayor (8).

OPERATIVOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

En los despliegues participaron agentes de Migración, junto a efectivos del Ejército de República Dominicana, la Policía Nacional, el Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (CESFRONT) y otros organismos de apoyo.

Las operaciones abarcaron simultáneamente las regiones Sur, Norte y Este, así como Santo Domingo y el Distrito Nacional, mediante equipos distribuidos en puntos estratégicos para reforzar la vigilancia y el control de los flujos migratorios irregulares.

La DGM informó que estas acciones forman parte de su estrategia de cumplimiento de la Ley General de Migración 285-04, bajo las directrices de su director general, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, ARD.

of-am