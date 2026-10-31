DGM detiene 2,256 extranjeros condición migratoria irregular

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO.– La Dirección General de Migración (DGM) informó que detuvo a 2,256 extranjeros en condición migratoria irregular durante los operativos de interdicción realizados el viernes 30 de octubre en distintas provincias y comunidades de República Dominicana.

Las intervenciones abarcaron sectores urbanos, comunidades rurales y corredores fronterizos, con mayor incidencia en Dajabón, donde fueron detenidas 317 personas; Elías Piña, 292; Valverde, 157; Pedernales, 150; y La Vega y Santo Domingo, con 149 cada una.

OPERATIVOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

En la zona fronteriza, los operativos incluyeron Dajabón, Loma de Cabrera, Restauración, Capotillo, Comendador, Oviedo, Juancho, Aguas Negras, Mencía y Paso Sena.

En el Cibao se intensificaron las intervenciones en Mao, Esperanza, Hatillo Palma, Jaibón, Cutupú, Licey al Medio, Navarrete, Puñal, Tamboril y San José de las Matas, entre otras localidades.

Las acciones también se extendieron a Santiago, San Juan, Independencia, Bahoruco, Duarte, Azua, Peravia, San Cristóbal, Espaillat, Samaná, La Altagracia y San Pedro de Macorís.

PARTICIPACIÓN DE ORGANISMOS DE SEGURIDAD

La DGM precisó que 1,466 de los extranjeros detenidos fueron apresados directamente por sus agentes, mientras que los demás casos correspondieron a intervenciones realizadas por organismos de apoyo, entre ellos el Ejército de República Dominicana (ERD), la Policía Nacional y el Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (CESFRONT).

La institución, dirigida por el vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, afirmó que mantendrá la presencia operativa en las provincias de mayor incidencia, siguiendo las orientaciones del presidente Luis Abinader y en cumplimiento de la Ley General de Migración 285-04.

La entidad reiteró que estas acciones forman parte de su política de control y vigilancia migratoria en todo el territorio nacional.

of-am