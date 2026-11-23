El acto de clausura del foro celebrado por la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a Cargo del Estado .

SANTO DOMINGO. La Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a Cargo del Estado (DGJP) concluyó la Semana de la Calidad e Innovación 2026 con la premiación del concurso “Una Idea Innovadora”, iniciativa destinada a reconocer la creatividad de sus colaboradores y promover propuestas para mejorar los procesos institucionales y la atención a los ciudadanos, jubilados y pensionados.

Durante el acto, el director general de la entidad, Juan Rosa, destacó que la calidad y la innovación dependen de las ideas transformadoras y del compromiso de los servidores públicos con la adquisición de nuevos conocimientos y su aplicación en beneficio de la ciudadanía.

RECONOCEN A LOS GANADORES

En el concurso, Eury Familia, encargado de Planificación y Desarrollo, obtuvo el primer lugar; Jansfel de Jesús, del área de Soporte Técnico del Departamento de Transformación Digital, consiguió el segundo, y Naila Silfa, coordinadora de Desarrollo Institucional, alcanzó el tercero.

Rosa felicitó a los ganadores y reconoció los aportes de todos los participantes. También los exhortó a aplicar los conocimientos adquiridos durante la jornada en su desarrollo profesional y en el fortalecimiento de la gestión pública.

De su lado, Bianca Puello, encargada del Departamento de Transformación Digital, explicó que el certamen procura identificar iniciativas que contribuyan a mejorar los servicios de la institución. Indicó que está alineado con la Política Nacional de Innovación 2030, los decretos 464-21 y 278-22 y el indicador iTICge, orientado a impulsar la modernización del Estado mediante la tecnología.

CONFERENCIAS SOBRE INNOVACIÓN Y SERVICIO PÚBLICO

La actividad se desarrolló del 16 al 20 de noviembre bajo el lema “De la excelencia a la innovación: transformamos para servir mejor”, con conferencias impartidas por especialistas nacionales.

Entre los expositores figuraron José Armando Tavárez, exrector del ITLA; Fabricio Cabrera Bentz, vicerrector académico de esa institución; Leonardo Soriano, César Duque y Fernanda Sierra, quienes abordaron temas relacionados con inteligencia artificial, innovación, integridad institucional, calidad del servicio y transformación de los procesos estatales.

La jornada fue organizada por los departamentos de Planificación y Desarrollo y Transformación Digital, con el respaldo de Recursos Humanos, las áreas Administrativa y Financiera y el Departamento de Comunicaciones.

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