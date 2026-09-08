DGII acumula recaudación de RD$671,866 MM en ocho meses

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SANTO DOMINGO.- La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) acumuló una recaudación de RD$671,866 millones entre enero y agosto de 2026, monto que representa un crecimiento de 8.5 % respecto al mismo período de 2025, equivalente a RD$52,877.6 millones adicionales.

Solo en agosto, la entidad recaudó RD$75,007.8 millones, para un incremento de 6.6 %, unos RD$4,669.4 millones más que en igual mes del año anterior.

Al excluir los ingresos extraordinarios, el crecimiento de la recaudación durante agosto fue de 11.2 %, equivalente a RD$7,519.6 millones adicionales frente a agosto de 2025.

Los ingresos percibidos por la DGII durante los primeros ocho meses del año representaron el 77.7 % de la recaudación total obtenida por las distintas oficinas recaudadoras del Estado.

PRINCIPALES IMPUESTOS

Entre los tributos que más aportaron a la recaudación de agosto figura el ITBIS, que generó RD$20,559.6 millones, un aumento de 10.5 %, equivalente a RD$1,947.4 millones adicionales.

El Impuesto sobre la Renta de las Empresas y sobre los Activos aportó RD$12,810 millones, mientras que el Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas alcanzó RD$12,115.6 millones, para un crecimiento de 11.3 %, equivalente a RD$1,234.8 millones más.

Por concepto de Impuestos Selectivos a los Combustibles, la DGII recaudó RD$7,464.8 millones, un incremento de 29.3 % y RD$1,689.7 millones adicionales respecto a agosto de 2025.

El Impuesto sobre los Dividendos registró el mayor crecimiento porcentual entre los principales tributos, con un aumento de 154.3 %, al pasar de RD$1,215.8 millones en agosto de 2025 a RD$3,091.2 millones en agosto de 2026.

El resto de los tributos internos aportó RD$18,966.6 millones durante el octavo mes del año.

of-am