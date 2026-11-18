SANTO DOMINGO.- República Dominicana no figura entre los países más endeudados de América Latina y el Caribe si se mide por el tamaño de su deuda en relación con su economía. Sin embargo, sí está entre los que destinan una mayor parte de sus ingresos públicos al pago de intereses.

Esa es la conclusión que se desprende de los datos más recientes del Fondo Monetario Internacional, del Instituto de Finanzas Internacionales y de la CEPAL, que coinciden en un punto: la deuda dominicana es manejable en monto, pero cara en costo.

Según el Monitor Fiscal del Fondo Monetario Internacional, la deuda pública de República Dominicana se situó en torno a 59% del producto interno bruto al cierre de 2025, con una proyección de 58.9% para 2026.

Esa cifra está por debajo del promedio regional que el propio FMI sitúa entre 73.1% y 74.2% del PIB para América Latina.

En la comparación con las grandes economías de América Latina, el país quedaba en 2025 como sexto en deuda pública en relación con el PIB, por detrás de Bolivia con 93.7%, El Salvador con 87.6%, Argentina con 78.8%, Uruguay con 66.6% y Colombia con 60.0%.

Para 2026, el FMI proyecta que República Dominicana descenderá al décimo puesto, con 58.9% del PIB, tras una disminución de 1.1 puntos porcentuales, mientras la mayoría de los países de la región vería aumentar su endeudamiento.

ENTRE LOS MENOS ENDEUDADOS DEL CARIBE

La posición dominicana es todavía más favorable si la comparación se limita al Caribe.

Según los datos del FMI, República Dominicana era el segundo país menos endeudado de esa subregión, solo por encima de Jamaica, cuya deuda equivalía a 59.2% del PIB.

Muy por encima se situaban Barbados, la economía más endeudada de toda la región con 99.8% del PIB, Dominica con 95.7%, San Vicente y las Granadinas con 94% y Santa Lucía con 77%.

CONFIRMADO POR EL IIF

Los datos del Instituto de Finanzas Internacionales, en su Global Debt Monitor del segundo trimestre de 2026, confirman esa posición intermedia.

En la muestra de 14 economías de América Latina y el Caribe que analiza el IIF, República Dominicana aparece con una deuda gubernamental de 58.6% del PIB, en noveno lugar.

El orden en esa muestra lo encabeza Brasil con 97.3%, seguido por El Salvador con 85.8% y Trinidad y Tobago con 83.7%. Luego aparecen Argentina con 70.6%, Granada con 70.3%, Jamaica con 67.7%, Colombia con 61.5% y Costa Rica con 60.8%.

En el otro extremo, Perú registra el porcentaje más bajo de la muestra, con 29.7% del PIB.

Además, el IIF destaca que República Dominicana fue uno de los pocos países de la región que redujo su ratio, con una baja de 0.3 puntos porcentuales frente al segundo trimestre de 2025, mientras Brasil aumentó su relación deuda-PIB en 7.8 puntos en el mismo período.

EL VERDADERO PROBLEMA: EL COSTO

Si el tamaño de la deuda no coloca a República Dominicana entre los peores de la región, el costo de pagarla sí lo hace.

Según datos de CEPAL y del FMI, citados por el economista Raúl Ovalle de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, República Dominicana es la quinta economía de América Latina que más proporción de sus ingresos fiscales destina al pago de intereses de la deuda pública.

El orden en la región lo encabeza Ecuador con 41.1% de sus ingresos destinados a intereses, seguido por Paraguay con 40.2%, Colombia con 31.1% y Brasil con 29.1%. En quinto lugar aparece República Dominicana con 23%. Le siguen Costa Rica con 19.5% y Perú con 18.3%.

Según el Ministerio de Hacienda, en 2025 los intereses de la deuda ascendieron a 272,520.7 millones de pesos, unos 4,507 millones de dólares, equivalentes a alrededor de 3.5% del PIB.

Esa partida absorbió alrededor de 22.1% de los ingresos públicos totales, y entre 23% y 26.2% si se mide solo contra los ingresos tributarios.

¿POR QUÉ ES TAN CARA?

Los economistas señalan dos razones principales.

La primera es la baja presión tributaria. República Dominicana recauda poco en relación con el tamaño de su economía, por lo que una parte mayor de lo que ingresa se va en pagar intereses.

La segunda es la composición de la deuda. Alrededor de 67% de la deuda pública dominicana está en moneda extranjera, la segunda proporción más alta de la región, solo superada por Paraguay. Eso la hace más vulnerable a la devaluación y a las alzas de tasas de interés internacionales.

UNA DEUDA MANEJABLE, PERO CON POCO ESPACIO

El panorama que dibujan las fuentes oficiales es el de un país que no está sobreendeudado en comparación con sus vecinos, pero que tiene poco margen fiscal.

Con casi uno de cada cuatro pesos de ingresos tributarios destinado solo a pagar intereses, queda menos espacio para inversión pública, educación, salud e infraestructura.

Esa es la trampa fiscal dominicana: no es que deba muchísimo, es que le cuesta mucho sostener lo que debe.

jt-am