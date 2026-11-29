SAN FRANCISCO DE MACORÍS, República Dominicana. – El médico Wilbert Armando Polanco Sanz fue detenido de nuevo el viernes 27 de noviembre, tras otra denuncia por presunta agresión sexual.

Polanco Sanz acudió ese día ante las autoridades para cumplir con una medida de presentación periódica impuesta en un proceso judicial anterior.

Según informaciones preliminares, el nuevo arresto estaría relacionado con otra imputación impuesta por una joven.

La muchacha asegura fue víctima de una agresión sexual mientras recibía atenciones médicas en el hospital municipal de Villa Riva, provincia Duarte, noroeste de República Dominicana.

De acuerdo con la versión de la demandante, el hecho habría ocurrido durante una evaluación médica a la que acudió por un problema de salud.

ANTECEDENTE JUDICIAL

Polanco Sanz ya había enfrentado un proceso por señalamientos similares.

En julio pasado, la Corte Penal de San Francisco de Macorís le varió la prisión preventiva por una garantía económica de $RD300,000, sin salida del país, y presentación periódica.

En aquella ocasión, el Ministerio Público informó que continuaría con las indagaciones y el proceso judicial, con independencia del desistimiento de la primera denunciante.

A LA ESPERA DE INFORMACIÓN OFICIAL

Con esta nueva detención, el médico vuelve a quedar bajo investigación por cargos de presunta naturaleza sexual.

Hasta el momento, no hay detalles oficiales sobre el contenido de la nueva acusación ni informado si el Ministerio Público solicitará una nueva medida de coerción ante los tribunales.

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