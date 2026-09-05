Detienen a 2,011 extranjeros; intervienen comercios chinos

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SANTO DOMINGO.– Un total de 2,011 extranjeros en condición migratoria irregular fueron interdictados este viernes durante una jornada nacional de control ejecutada por la Dirección General de Migración (DGM), con apoyo de organismos de seguridad del Estado.

Dajabón registró la mayor incidencia de la jornada, con 209 personas detenidas y 458 salidas por deportación, la cifra más elevada entre los puntos fronterizos habilitados para estos procesos.

Del total de interdictados, 1,538 fueron intervenidos directamente por agentes de la DGM, mientras que los otros 473 fueron retenidos por organismos de apoyo, entre ellos el Ejército de República Dominicana (ERD), la Policía Nacional (PN) y el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre (CESFRONT).

Entre las demarcaciones con mayor cantidad de detenidos figuran Santo Domingo, con 265; Pedernales, 152; Montecristi, 151; Independencia, 130; Valverde, 126; La Vega, 110, y Elías Piña, 101.

Los operativos también se extendieron a Barahona, San Juan, Samaná, Bahoruco, Azua, Espaillat, La Altagracia, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, San Pedro de Macorís, Hermanas Mirabal, San Cristóbal, Duarte, San José de Ocoa, Puerto Plata, María Trinidad Sánchez, Hato Mayor y Monte Plata.

En Santiago, Santiago Rodríguez y La Romana no se reportaron detenciones durante la jornada.

INTERVIENEN 12 PICA POLLOS CHINOS

Como parte de las acciones de control, inspectores de la DGM intervinieron además 12 establecimientos de comida, en su mayoría conocidos como “pica pollos chinos”, ubicados en las avenidas San Martín, Tiradentes, Nicolás de Ovando, Las Palmas y la Carretera Vieja, en el Gran Santo Domingo.

Durante el operativo fueron detenidos 38 ciudadanos haitianos en condición migratoria irregular, entre ellos 34 hombres y cuatro mujeres, quienes realizaban labores de cocina y atención al público.

Los agentes verificaron la documentación de empleados y presentes en establecimientos como Comedor Mechy, Expreso Siglo, Expreso Aurora, Expreso Wilsin, Mi Gusto y D’ Gavy Pechurina.

La ruta de inspección también incluyó Pica Pollo Expreso Kally, Pica Pollo Millón, Papa Pollo, Chino Pollo, Pica Pollo Salud y Pica Pollo Rico Sabor.

La Dirección General de Migración informó que estas inspecciones forman parte de las labores rutinarias destinadas a garantizar el cumplimiento de la Ley General de Migración 285-04 en establecimientos comerciales y otros sectores productivos.

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