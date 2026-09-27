FP califica el voto en el exterior de «una conquista democrática»

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SANTO DOMINGO.- El titular de la Secretaría del Dominicano en el Exterior del partido Fuerza del Pueblo (FP), Marcos Cross, afirmó que el voto de los dominicanos residentes en el extranjero constituye una conquista democrática e histórica inalienable y un reconocimiento al aporte socioeconómico que realiza la diáspora al desarrollo nacional.

Al fijar posición frente al debate político e institucional reciente, el dirigente opositor rechazó de manera categórica el planteamiento de la politóloga Rosario Espinal, quien sugirió a la Junta Central Electoral (JCE) considerar la eliminación del voto dominicano en el exterior.

Cross advirtió que despojar a los criollos de ultramar de sus derechos políticos representaría un retroceso inaceptable en materia de ciudadanía y derechos constitucionales.

Recordó, además, que la diáspora no solo sostiene una parte vital de la economía mediante el envío constante de remesas, sino que mantiene un vínculo indestructible con el destino democrático, social y cultural del país.

COMPROMISO HISTÓRICO CON LA DIÁSPORA

El dirigente político subrayó que, a lo largo de la historia democrática, el expresidente Leonel Fernández ha sido el único mandatario que ha valorado con hechos tangibles a la comunidad dominicana en el extranjero, al promover propuestas e iniciativas institucionales para asegurar su participación e integración con la nación.

Entre los hitos legislativos e institucionales promovidos por Fernández, Cross destacó:

Ley No. 52-99, del 26 de mayo de 1999: Promulgada durante su primer mandato, creó el marco legal e institucional de Orientación y Servicios a los Dominicanos Residentes en el Exterior, con el objetivo de respaldar, proteger y mantener vinculados a los dominicanos en el extranjero con su país de origen.

Ley Orgánica No. 01-08, del 4 de enero de 2008: Creó el Consejo Nacional para las Comunidades Dominicanas en el Exterior (CONDEX), como espacio institucional para promover la participación efectiva de los emigrantes en la formulación de políticas públicas y planes estratégicos de desarrollo del Estado.

Representación congresual, Reforma Constitucional de 2010: Garantizó por primera vez la representación de la diáspora en el Congreso Nacional mediante la figura de los Diputados de Ultramar, otorgándole voz y voto directos en el Poder Legislativo.

VISIÓN DE FUTURO

De cara al horizonte político de 2028, la Fuerza del Pueblo reafirmó su visión integral para el sector y su compromiso con la creación del Ministerio de los Dominicanos en el Exterior.

La nueva instancia gubernamental tendrá como propósito convertir en realidad la integración plena de los residentes en el extranjero con la vida cotidiana del territorio nacional.

El objetivo es brindar oportunidades y facilidades reales para participar de manera activa en áreas neurálgicas del desarrollo, como educación, finanzas, agricultura, turismo y tecnología, permitiendo que la experiencia, capacidad técnica y conocimientos adquiridos en el exterior se pongan al servicio de la República Dominicana.