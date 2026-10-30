Destino dominicano y de los haitianos (OPINION)

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Todo el que tiene dos dedos de frente, aunque sean escasos en nuestro medio, debe saber que el destino dominicano está atado en forma indisoluble al de los haitianos.

Haití nos ofrece en forma barata y excepcionalmente asequible la abundante mano de obra para sectores de nuestra economía por razones naturales del crecimiento hacia más altas cumbres, como lo son la agropecuaria y la construcción, dependen de esa relación.

De igual manera la República Dominicana dispone en forma suficiente y cercano a su frontera con el vecino de dos recursos para que Haití pueda lograr zafarse del subdesarrollo: agua para riego y consumo humano y energía para alumbrarse y sustentar un relanzamiento de su industrialización.

Ese será el momento culminante para dos vecinos, con origen y especificidades diferentes, que no gemelos, encontraron la vía de la supervivencia y un lugar destacado en el concierto de las Américas.

La presente gestión de gobierno de Abinader y el PRM han sembrado las bases para que los objetivos antes enunciados sean posibles.

La Providencia ha puesto en manos de las actuales autoridades del país la resolución que era necesaria para superar adversidades y graves designios de quienes habrían deseado sacrificar a la nación dominicana, ayudados por irresolutos y oportunistas gobernantes recientes del patio, con tal de quitarse el dolor de cabeza significa un pueblo sumido en el atraso y graves rémoras sociales.

El ejemplo de esto último está a la vista con las actuaciones de las administraciones demócratas en USA en las últimas décadas, y la negativa a recibir grandes contingentes haitianos y de la fementida vocación de solidaridad de venezolanos, brasileños, mexicanos, cubanos, chilenos que los echan de sus territorios tan pronto asoman al igual que canadienses y franceses y otros europeos que les dificultan acceso.

Ha sido necesaria la demostración de fuerza y determinación de un muro acompañado de contingentes militares fuertemente armados y havituallados establecidos en la frontera y de una política migratoria pragmática que deberá mejor definirse, para que estas cosas ocurran.

Río Artibonito y Parque Generador de Manzanillo

El majestuoso río Artibonito de 321 kilómetros de longitud de los cuales sólo 119 a 156 en territorio dominicano, que nace en la loma “Nalga de Maco” de la Cordillera Central tiene cuenca 9,013 kilómetros cuadrados, una de las más extensas de toda la región.

Antes de su desembocadura en el Golfo de Gonaive pasa por todo el valle del Artibonito o Plateau Central donde se encuentran ubicadas las únicas y más extensas llanuras para la producción agrícola de Haití. De hecho se aprovecha para riego rudimentario y alimentar la única hidroeléctrica y fuente energética de ese país, Peligre de 30 megavatios.

Cuando se embalse el Artibonito con su tributario el río Macasias en la frontera dará paso al vaso de agua más extenso de la región, unos 600 a 900 millones de metros cúbicos (tres veces más que el embalse Tavera-Bao), tal como ya lo proyectó Naciones Unidas y autoridades hídricas dominicanas, para garantizar el riego permanente del Plateau Central y un acueducto que supla todas las necesidades haitianas.

Hubo que aplicar toda la autoridad del Estado para reivindicar el Puerto de Manzanillo y tierras adyacentes como públicas y proyectar allí un centro generador térmico de 1,250 megavatios representados en tres grandes centrales de más de 400 megavatios cada una. Intereses ligados al monopolio y dependencia energética del Cibao de la Capital quedaron frustrados.

El sector generador privado nacional y extranjero respaldó con sus inversiones la iniciativa de Abinader, no por casualidad, porque el parque generador se encuentra a 10 kilómetros lineales de las líneas de alta tensión de Haití para, creadas las condiciones económicas y políticas, alumbrar y energizar todo el territorio vecino, para lo cual sólo bastará, en primera etapa 250 megavatios.

El camino a transitar para que estos dos grandes proyectos en proceso materialicen del todo, está todavía empedrado. Teniendo claro ningún pueblo, por atrasado y confundido que esté, se suicida, y eso no va a pasar con el pueblo haitiano.

El gobierno dominicano actual está poniendo de su parte, más de lo que cualquiera pudiera imaginar. Excepción de actitudes como las del actual director general de Migración en medio de una situación tan delicada para ambos pueblos, dijo que ahora se lanzará al campo a recoger braceros ilegales. Todo tiene su tiempo y condicionamientos necesarios.

Es urgente diseñar una política migratoria con especial énfasis en los vecinos, para darles acceso mediante contrato de trabajo protegido por todos los servicios garantizados de la seguridad social, como se estila en las sociedades modernas en desarrollo o desarrolladas.

Estamos muy cerca de grandes logros para ambos pueblos, sólo hay que ser consistentes, pragmáticos y persistentes como hasta ahora han sido las presentes autoridades.

Fin…

sp-am