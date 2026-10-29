Hacendados y agricultores de RD agradecen respaldo oficial

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SANTO DOMINGO.– El presidente de la Asociación Dominicana de Hacendados y Agricultores (ADHA), Jonathan Rivera, destacó el respaldo del Gobierno al sector agropecuario mediante financiamientos superiores a RD$25,000 millones en 2025.

Fueron beneficiados más de 19,000 productores, y la reactivación del subsidio a los fertilizantes en 2026, con una inversión superior a RD$2,000 millones.

El dato fue ofrecido durante la entrega de la XXXV Medalla de Honor al Mérito, en un acto este jueves encabezado por el presidente Luis Abinader, durante el cual fueron reconocidos hombres y mujeres que contribuyen al desarrollo, la productividad y sostenibilidad del campo dominicano.

FINANCIAMIENTO Y APOYO A LA PRODUCCIÓN

Rivera resaltó que los recursos desembolsados a través del Banco Agrícola y el subsidio a los fertilizantes contribuyen a fortalecer la producción nacional y mitigar el impacto del encarecimiento internacional de los insumos agrícolas.

También valoró las medidas para contener las alzas de los precios del petróleo, cuyo esfuerzo económico ascendió a RD$11,000 millones en 2025 y superaba los RD$40,000 millones en lo que iba de 2026, según indicó.

Agregó que las inversiones superiores a RD$200 millones en maquinarias favorecen la mecanización, mientras que la construcción y adecuación de carreteras y caminos rurales facilita el traslado de productos hacia los mercados.

CONFIANZA PROTECCIÓN ARROZ

Sobre el arroz, Rivera expresó confianza en las gestiones del presidente Abinader y las autoridades para abordar los compromisos comerciales internacionales y proteger la producción nacional.

“Confiamos en su trabajo y en el de nuestros representantes”, afirmó, al reiterar la disposición del sector de continuar colaborando con el Estado.

AGRICULTURA LLAMA A MODERNIZAR EL CAMPO

El ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat, destacó el esfuerzo de los productores y llamó a mejorar la eficiencia, optimizar el uso del agua, proteger los suelos e incorporar nuevas tecnologías.

Asimismo, exhortó a fomentar la participación juvenil para garantizar el relevo generacional y combinar la experiencia agrícola con la ciencia y el emprendimiento.

En la actividad acompañaron al mandatario varios funcionarios, entre ellos los ministros de Relaciones Exteriores, Víctor Bisonó; de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre y de Trabajo, Eddy Olivares, así como el administrador del Banco Agrícola, Fernando Durán.

an/am/sp