Desmantelan una de mayores fábricas de alcohol adulterado

En la operación las autoridades se incautaron de decenas de miles de productos, así como de materiales y equipos utilizados para estas actividades ilícitas, informó este miércoles el director ejecutivo de Pro Consumidor, Eddy Alcántara.

La fábrica intervenida es propiedad de Randy García, dueño de los establecimientos Randy Comercial, quien había sido intervenido por las autoridades en junio pasado, también en San Cristóbal, tras ser sorprendido reetiquetando de manera fraudulenta productos vencidos.

En esta nueva intervención el dueño no fue localizado en el establecimiento, por lo que los organismos de inteligencia mantienen las labores de vigilancia y búsqueda para proceder con su apresamiento y ponerlo otra vez a disposición de la justicia.