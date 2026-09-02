Desmantelan una de mayores fábricas de alcohol adulterado

En la operación las autoridades se incautaron de decenas de miles de productos, así como de materiales y equipos utilizados para estas actividades ilícitas, informó este miércoles el director ejecutivo de Pro Consumidor, Eddy Alcántara.
La fábrica intervenida es propiedad de Randy García, dueño de los establecimientos Randy Comercial, quien había sido intervenido por las autoridades en junio pasado, también en San Cristóbal, tras ser sorprendido reetiquetando de manera fraudulenta productos vencidos.
En esta nueva intervención el dueño no fue localizado en el establecimiento, por lo que los organismos de inteligencia mantienen las labores de vigilancia y búsqueda para proceder con su apresamiento y ponerlo otra vez a disposición de la justicia.
DECENAS DE MILES DE PRODUCTOS Y MATERIALES
En el allanamiento las autoridades se incautaron de decenas de miles de productos y materiales, entre ellos: botellas, galones, tanques, etiquetas, tapas, cajas, alcohol, esencias; además de máquinas utilizadas para la elaboración, adulteración, envasado y distribución de las bebidas.
Las bebidas producidas en dicha fábrica eran comercializadas en todo el país, lo que exponía a los consumidores a productos cuya composición, procedencia y condiciones de elaboración no cumplían con las garantías necesarias para su consumo, aseguró Alcántara.
«Estamos frente a una operación de gran magnitud que ponía en serio peligro la salud de los consumidores», señaló.
Pro Consumidor realizó la operación en coordinación con el Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (Ceccom) y el Ministerio Público de la Procuraduría Especializada de Crímenes y Delitos contra la Salud y de la Fiscalía de San Cristóbal.