Descartan vender Yankees tras acuerdo US$2,600 MM Apollo

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NUEVA YORK.– La familia Steinbrenner descartó la posibilidad de vender por completo a los Yankees de Nueva York, una de las franquicias más emblemáticas del béisbol de las Grandes Ligas, luego de cerrar un acuerdo de inversión y financiamiento por US$2,600 millones con Apollo Sports Capital.

Hal Steinbrenner, principal propietario y responsable de la administración del equipo, aclaró que la operación no representa un paso previo a la venta de la organización, sino una estrategia destinada a reforzar su posición financiera a largo plazo.

«No, esto no es un precursor de la venta del equipo», expresó Steinbrenner durante una conversación con periodistas el miércoles 21 de octubre, al referirse a las interrogantes surgidas tras el anuncio de la transacción.

APOLLO TENDRÁ PARTICIPACIÓN MINORITARIA

El acuerdo contempla una combinación de inversión de capital y financiamiento que permitirá a Apollo participar en la estructura empresarial de Yankee Global Enterprises, compañía matriz de los Yankees y de otros activos deportivos y comerciales.

Según los reportes publicados sobre la operación, Apollo tendrá una participación aproximada del 16 % en la organización, mientras la familia Steinbrenner conservará el control mayoritario, con más del 60 % de la propiedad.

La transacción incluye una participación inicial del 8 % y otro componente en acciones preferentes que podría convertirse en participación accionaria ordinaria después de cuatro años.

Al Tylis, director ejecutivo de Apollo Sports Capital, se incorporará a la junta directiva de Yankee Global Enterprises como parte del acuerdo.

Steinbrenner explicó que la entrada del nuevo socio proporcionará mayor estabilidad financiera y permitirá planificar el futuro de la organización, incluso cuando una nueva generación de la familia asuma responsabilidades administrativas.

LA FAMILIA MANTENDRÁ EL CONTROL

El propietario de los Yankees insistió en que Apollo no tendrá autoridad sobre las operaciones cotidianas del equipo ni sobre las decisiones deportivas.

La familia Steinbrenner controla la franquicia desde 1973, cuando George Steinbrenner encabezó el grupo que adquirió el conjunto a la cadena CBS. Hal asumió posteriormente las principales responsabilidades ejecutivas de la organización.

La inversión también está vinculada a la estrategia financiera de Yankee Global Enterprises, que agrupa intereses comerciales relacionados con el equipo, la cadena YES Network y otras empresas deportivas y de entretenimiento.

UNA DE LAS FRANQUICIAS MÁS VALIOSAS DEL DEPORTE

La operación ha situado nuevamente a los Yankees en el centro de la atención financiera del deporte profesional. Informaciones publicadas en septiembre estimaron que la transacción implicaba una valoración superior a los US$12,000 millones, aunque esa cifra corresponde a estimaciones asociadas a la estructura del acuerdo.

La entrada de Apollo refleja el creciente interés de los fondos de inversión privados por las franquicias deportivas, cuyos ingresos proceden de derechos audiovisuales, patrocinios, venta de entradas, productos comerciales y otras actividades.

Pese a las especulaciones sobre una eventual venta total, las declaraciones de Steinbrenner apuntan a la continuidad del control familiar. Por el momento, la operación anunciada supone la incorporación de un socio financiero, no la transferencia del mando de los Yankees a un nuevo propietario.

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