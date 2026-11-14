Microsoft restablece servicios tras caída afectó unos 70 países

WASHINGTON.- Microsoft restableció el funcionamiento de sus principales servicios digitales tras una interrupción global que afectó a empresas, organismos públicos y usuarios de más de 70 países, provocando fallas en plataformas como Outlook, Teams y su asistente de inteligencia artificial Copilot, informó la agencia Bloomberg.

La compañía confirmó que todas sus aplicaciones están nuevamente operativas y que logró procesar los correos electrónicos acumulados durante la incidencia. En un comunicado, aseguró que el problema había sido resuelto y que sus servicios funcionaban con normalidad.

FALLA EN LA RED PROVOCÓ LA INTERRUPCIÓN

Las investigaciones preliminares apuntan a que el incidente se originó durante una actualización de la capacidad de red. Microsoft descartó que la interrupción estuviera relacionada con un ciberataque o con el uso de inteligencia artificial.

Más de 1,000 ingenieros y empleados participaron en las labores de recuperación, coordinadas por los equipos responsables de los servicios en la nube y de Microsoft 365.

Entre las posibles causas se identificaron problemas en Exchange, cuya actividad consumía rápidamente los recursos disponibles de los servidores hasta provocar su falta de respuesta. También se examinó una posible configuración incorrecta de la red Azure.

CIENTOS DE MILES DE USUARIOS REPORTARON FALLAS

Los primeros reportes se registraron alrededor de las 13:00 del jueves en la costa este de Estados Unidos. Posteriormente, las notificaciones aumentaron en Downdetector, plataforma que monitorea el funcionamiento de servicios digitales, donde se contabilizaron cientos de miles de reclamaciones.

La interrupción representó un contratiempo para Microsoft, cuyo paquete M365 supera los 450 millones de usuarios empresariales. Sin embargo, sus acciones registraron escasas variaciones en los mercados.

Analistas consultados por Bloomberg consideran que el incidente difícilmente afectará a corto plazo la posición competitiva de la empresa, aunque podría impulsar el interés por alternativas como Google Workspace y las herramientas de productividad de Anthropic.

El responsable de Microsoft 365, Charles Lamanna, lamentó las consecuencias y aseguró que la compañía estudiará lo ocurrido para evitar que vuelva a repetirse.

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