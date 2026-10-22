Descarta cierre frontera; sigue normalidad pese violencia Haití

SANTO DOMINGO.– El Ministerio de Defensa informó que no contempla el cierre de la frontera dominico-haitiana y aseguró que las actividades comerciales, sociales y cotidianas continuarán con normalidad, pese al agravamiento de la violencia y la inseguridad en Haití.

El ministro, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre indicó que la situación en territorio dominicano permanece bajo supervisión de las autoridades competentes y que, por el momento, no existen condiciones que justifiquen medidas extraordinarias en la zona fronteriza.

EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN EN HAITÍ

Durante una reunión de seguimiento y evaluación estratégica con los comandantes generales del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, junto a responsables de los principales organismos de inteligencia y operaciones del Estado Mayor Conjunto.

En el encuentro participaron también los directores del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (CESFRONT) y del Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Computadoras, Ciberseguridad e Inteligencia (C5i) del Ministerio de Defensa.

Durante la reunión se analizaron los acontecimientos en Haití y sus posibles implicaciones para la seguridad nacional, con énfasis en la vigilancia fronteriza, la coordinación interinstitucional y la capacidad de respuesta ante eventuales situaciones de riesgo.

COMERCIO SIN INTERRUPCIONES

Las autoridades militares determinaron que las condiciones actuales no ameritan el cierre de la frontera ni la interrupción de las actividades habituales de las comunidades de la zona.

El Ministerio de Defensa aseguró que las operaciones comerciales y la movilidad social continuarán con normalidad, mientras los organismos de seguridad mantienen una vigilancia permanente sobre los acontecimientos en el vecino país.

PROTECCIÓN DE LA SOBERANÍA NACIONAL

Fernández Onofre destacó la importancia de mantener una coordinación efectiva entre los organismos militares y las demás instituciones del Estado para garantizar decisiones basadas en información actualizada y evaluaciones objetivas.

El Ministerio de Defensa reafirmó su compromiso con la protección del territorio nacional, la soberanía y la seguridad ciudadana, y aseguró que mantendrá el monitoreo de la situación en Haití para responder ante cualquier eventualidad que pueda comprometer la seguridad nacional.