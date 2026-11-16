Denuncian inundación en el barrio El Almirante, de SDE

SANTO DOMINGO ESTE.– Residentes del sector El Almirante denunciaron que están en deplorables condiciones las calles de este sector, afectadas por el deterioro del pavimento y constantes inundaciones de viviendas y establecimientos comerciales, que dificultan el tránsito vehicular y peatonal.

Los comunitarios atribuyeron la situación a la falta de intervención del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y de la Alcaldía de Santo Domingo Este, instituciones a las que reclamaron respuestas concretas ante una problemática que, aseguran, se agrava cada vez que llueve.

El comunitario Kelvin Luna explicó que las recientes precipitaciones han provocado la formación de grandes acumulaciones de agua, principalmente en la calle Corazón de Jesús y en la carretera principal del sector, debido al colapso de los imbornales y las deficiencias del drenaje pluvial.

Señaló que las calles permanecen cubiertas de agua y lodo, situación que dificulta la movilidad de los residentes, afecta las actividades comerciales y representa un problema recurrente para las familias de la comunidad.

Indicó que las inundaciones han llegado hasta el interior de viviendas y negocios, convirtiendo las lluvias en una preocupación constante para quienes residen y desarrollan sus actividades económicas en El Almirante.

Asimismo, denunció que las brigadas del Ministerio de Obras Públicas dejaron inconclusos los trabajos que habían iniciado en la zona y desde entonces no han regresado para continuar las labores, dejando las vías en condiciones críticas.

DAN PLAZO DE 10 DÍAS A LAS AUTORIDADES

Como parte de sus acciones para exigir respuestas, la ruta 99 del transporte público de pasajeros, afiliada a la Federación Nacional de Transporte la Nueva Opción (FENATRANO), junto con representantes de las juntas de vecinos de El Almirante, dio un plazo de 10 días a las autoridades municipales y al Ministerio de Obras Públicas para que inicien soluciones concretas a las dificultades que afectan al sector.

Advirtieron que de no recibir respuestas ni observar el inicio de los trabajos reclamados dentro del plazo establecido, convocarán acciones de protesta para exigir la intervención de las autoridades.