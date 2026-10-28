Denuncian muerte 10 haitianos bajo custodia autoridades RD

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SANTO DOMINGO.- Entre septiembre de 2025 y octubre de 2026 han muerto diez haitianos bajo custodia de autoridades dominicanas, durante persecuciones migratorias o “asesinados por agentes represivos”, denunció este martes la organización Colectivo HaitianosRD.

“No se trata de casos aislados, sino del resultado de una política sistemática de terror de Estado”, afirmó la entidad en un documento.

Exigió que el Estado haitiano se pronuncie sobre los hechos y demande respeto a los derechos de la población migrante haitiana en República Dominicana.

A las autoridades dominicanas, les exigió poner fin al “asesinato de personas haitianas” en operativos migratorios y restituir la vigencia de las garantías constitucionales que salvaguardan los derechos humanos de todas las personas, sin distinción de nacionalidad o percepción racial.

CASOS DENUNCIADOS

El colectivo hizo un recuento de varias personas que, aseguró, murieron bajo custodia de agentes migratorios o fueron “asesinadas” por policías dominicanos.

Afirmó que el pasado 3 de octubre, alrededor de las cinco de la tarde, durante un allanamiento sin orden judicial, agentes de Migración “asesinaron” al joven trabajador haitiano Clerger Rodler, justo el día que cumplía 24 años, en el sector Villa Plywood, del distrito municipal Verón-Punta Cana, provincia La Altagracia.

El que el 19 de octubre fue aplazada la audiencia para el 25 de noviembre, según el abogado del agente procesado por el crimen, agregó HaitianosRD.

“El testimonio de un trabajador sobreviviente demuestra la brutalidad de los métodos empleados por Migración, en abierta violación de la Constitución y las leyes de la República Dominicana”, sostiene el colectivo.

La organización denunció otros casos de presunta violencia policial y de agentes migratorios, principalmente en la región este del país.

jt-am