SANTO DOMINGO.- El tesorero nacional del Colegio Dominicano de Notarios, Marcelino De La Cruz Núñez, denunció presuntas irregularidades administrativas y financieras en esa institución, que superarían los RD$96 millones en gastos sin documentación justificativa, además de una deuda de RD$12.6 millones con la cooperativa de los notarios.

Durante una entrevista en el programa Revista Dominical de Dejando Huellas, producido por Onorio Montás, De La Cruz acusó al presidente del gremio, Jhon Richard Paniagua, recientemente reelecto, de concentrar el control administrativo y financiero, limitando las atribuciones de otros integrantes del Consejo Directivo, incluido el propio tesorero.

DEUDA Y EMBARGO DE CUENTAS

El funcionario explicó que el Colegio mantenía inicialmente una deuda de RD$5 millones con la cooperativa, relacionada con un préstamo destinado a adquirir una propiedad en Barahona y remodelar una vivienda en Santiago. También denunció que RD$739,000 descontados a empleados y notarios para cubrir préstamos no fueron transferidos a esa entidad.

Afirmó que el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP) dispuso el pago de aproximadamente RD$12.6 millones, pero que, ante el incumplimiento, la cooperativa recurrió a la justicia y embargó las cuentas bancarias del Colegio, afectando pagos a suplidores, nómina y ayudas médicas.

GASTOS BAJO CUESTIONAMIENTO

De La Cruz aseguró que ha solicitado documentación sobre desembolsos superiores a RD$96 millones y que comunicó sus preocupaciones a la Procuraduría General de la República, la Suprema Corte de Justicia, la DGII y la Unidad de Análisis Financiero.

Aclaró que no acusa directamente al presidente de apropiarse de esos recursos, sino que reclama pruebas que justifiquen los gastos. También cuestionó diferencias en los informes sobre una actividad en Bávaro, cuyos costos habrían pasado de RD$14 millones a RD$24 millones.

CONFLICTO INSTITUCIONAL

El tesorero denunció además presunto nepotismo, concentración de funciones y remodelaciones cercanas a RD$20 millones. Sostuvo que esas situaciones afectan la transparencia y el funcionamiento institucional.

Finalmente, respaldó las advertencias del nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia, Justiniano Montero Montero, sobre endurecer los controles disciplinarios contra abogados y notarios. De La Cruz afirmó que, durante su gestión como fiscal nacional del Colegio, sometió a notarios por violaciones a la Ley 140-15.

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