Demanda eléctrica dominicana crece más que la economía

Santos indicó que las proyecciones contemplan todavía un crecimiento anual de cinco por ciento.

Santo Domingo, 11 nov (Prensa Latina) La demanda de electricidad en República Dominicana crecerá un ocho por ciento este año, por encima del cinco por ciento previsto para la economía, afirmó hoy el ministro de Energía y Minas, Joel Santos.

El funcionario reveló que el pico de potencia pasó de dos mil 700 megavatios en 2020 a cuatro mil 350 en 2026, un incremento de mil 650 megavatios, equivalente a más de dos veces la capacidad de generación de la central termoeléctrica Punta Catalina.

En una entrevista con el periódico elDinero, Santos aclaró que las cifras corresponden al pico de demanda y no al consumo permanente, aunque consideró que reflejan la magnitud del incremento registrado.

Explicó que hasta 2020 el requerimiento eléctrico aumentaba a razón de 120 megavatios anuales, lo que permitía proyectar una subida de 600 megavatios en cinco años y planificar la expansión del sistema sobre esa base. Sin embargo, precisó que actualmente el ascenso ronda los 250 megavatios por año.

Santos indicó que las proyecciones contemplan todavía un crecimiento anual de cinco por ciento, aunque consideró que en algún momento el ritmo de expansión de la demanda deberá normalizarse.

Atribuyó parte de la presión sobre el sistema a la transformación de los patrones de consumo de los hogares, donde aumenta la incorporación de hornos para panadería, estufas eléctricas, televisores y refrigeradores de mayor tamaño, equipos que requieren más energía.

El ministro señaló que esos cambios suelen pasar inadvertidos para los consumidores, pese a que inciden directamente en el monto de sus facturas eléctricas.

También mencionó las temperaturas cada vez más elevadas como otro factor que influye en el consumo, aunque identificó los cambios en la cultura y los hábitos de la población como el elemento principal.

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