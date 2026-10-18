Defiende exención a sanciones rusas; niega favores a putin

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WASHINGTON.- El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, defendió las exenciones temporales vinculadas a las sanciones contra Rusia y rechazó las acusaciones de que Washington esté favoreciendo al presidente ruso, Vladimir Putin.

Rubio argumentó que la decisión respondió a la necesidad de evaluar el impacto de las medidas en la economía internacional y el abastecimiento energético, en un contexto marcado por los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo.

Las declaraciones se produjeron después de que el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, calificara de «injusto» el alivio de las sanciones contra Moscú, pese a mostrarse dispuesto a reunirse con Putin.

RESPUESTA A ZELENSKI Y A TED CRUZ

Rubio respondió también a las críticas del senador republicano Ted Cruz, quien consideró un grave error las exenciones por entender que beneficiaban al mandatario ruso.

«Estas sanciones no se aplicaban únicamente a Rusia», señaló Rubio, quien recordó que las medidas también contemplaban aranceles sobre otros países, entre ellos India.

Según explicó, el presidente estadounidense, Donald Trump, pretendía utilizar un periodo de 60 días para estudiar las repercusiones que tendría aplicar conjuntamente sanciones y gravámenes comerciales, tanto en el conjunto del mundo como en la economía de Estados Unidos.

IMPACTO ENERGÉTICO GLOBAL

El jefe de la diplomacia estadounidense recalcó que las sanciones se incorporaron precisamente para disponer de un margen de análisis ante la complejidad de la situación internacional.

En ese sentido, citó las tensiones relacionadas con Irán y el estrecho de Ormuz, los ataques de los hutíes contra Arabia Saudí y los bombardeos sobre infraestructuras energéticas en el marco de la guerra entre Rusia y Ucrania.

Defendió además la necesidad de considerar las circunstancias particulares de países como India, que continuaba dependiendo en buena medida de la energía rusa pese a haber diversificado sus fuentes. «Es difícil cambiar de un día para otro», agregó.

NIEGA CONCESIONES A MOSCÚ

Preguntado por las críticas que vincularon las exenciones y el acuerdo relacionado con el diésel con supuestos regalos a Moscú, Rubio sostuvo que el combustible ruso habría llegado igualmente al mercado internacional, con independencia de las restricciones temporales.

«El diésel que Putin iba a vender se iba a poner a disposición del mercado mundial de una forma u otra», afirmó, antes de señalar que la diferencia radicaba en la cantidad de ese combustible que podría recibir Estados Unidos.

Recordó además que Washington ya concedió una exención de 60 días relacionada con el petróleo ruso meses atrás, cuando el estrecho de Ormuz se encontraba bajo amenaza.

«Hay que gestionar todas estas cuestiones con mucho cuidado, porque ahora están confluyendo», apostilló.

NIEGA LIMITACIÓN A STARLINK

Por otra parte, Rubio negó que el Ejecutivo estadounidense haya ordenado restringir deliberadamente la velocidad de funcionamiento de Starlink en Ucrania, después de que Zelenski apuntara a una posible limitación intencionada del servicio.

El secretario de Estado desvinculó a Washington de cualquier alteración denunciada y diferenció entre Starlink, un «producto comercial», y Star Shield, una tecnología de carácter militar utilizada por las Fuerzas Armadas estadounidenses.

Indicó que Ucrania no disponía actualmente de acceso a Star Shield, si bien reconoció que Kiev solicitó utilizarlo para efectuar ataques de largo alcance contra objetivos situados en territorio ruso.

«No fue deliberado. No tuvimos nada que ver con eso (…). Es rotundamente falso», zanjó.

Trump recibe duras críticas por suspender sanciones a Rusia | AlMomento.net – Noticias de República Dominicana al instante!