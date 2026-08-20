Defiende derecho Gobierno RD expulsar diplomáticos cubanos

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SANTO DOMINGO.- El presidente de la Unión Demócrata Cristiana (UDC), Luis Acosta Moreta, afirmó que el Gobierno dominicano no tiene que ofrecer explicaciones por la solicitud de salida del país de varios diplomáticos cubanos, al considerar que se trata de una facultad de un Estado soberano.

Acosta Moreta sostuvo que el Ministerio de Relaciones Exteriores ha actuado conforme a las normas de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, que permiten a un Estado solicitar el retiro de personal diplomático extranjero sin necesidad de justificar públicamente su decisión.

El dirigente político consideró legítimas las motivaciones del Gobierno y afirmó que República Dominicana tiene derecho a exigir que los extranjeros acreditados en su territorio respeten las instituciones y mantengan una conducta acorde con las leyes nacionales.

Asimismo, valoró la forma en que la Cancillería ha manejado el caso, destacando la discreción y el respeto mostrado hacia las normas del derecho internacional.

RECUERDA LA PELÍCULA CASABLANCA

Acosta Moreta, conocido como “El Gallo”, relacionó el caso con la trama de la película Casablanca, considerada una de las obras maestras del cine y ambientada durante la Segunda Guerra Mundial.

Señaló que la ciudad marroquí se convirtió entonces en un punto de tránsito para miles de europeos que huían del nazismo y en escenario de actividades de espionaje, intrigas y personajes vinculados a diferentes intereses políticos.

La película, protagonizada por Humphrey Bogart e Ingrid Bergman, gira en torno a Rick Blaine, propietario del Rick’s Café, quien enfrenta el dilema de ayudar a escapar a su antigua amante y al líder de la resistencia checa.

El presidente de la UDC dijo que las similitudes que percibe con la situación dominicana le hicieron recordar esa historia de ficción, particularmente por la presencia de espías y colaboradores que aprovechaban la aparente neutralidad de Casablanca.

an/am