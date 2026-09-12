Embajada EU alerta ciudadanos en RD a no viajar con cannabis

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SANTO DOMINGO.- La Embajada de Estados Unidos en República Dominicana recomendó a los ciudadanos estadounidenses no viajar al extranjero con cannabis ni productos derivados de esta planta, debido a que numerosos países contemplan sanciones penales por su posesión.

La legación diplomática recordó que los estadounidenses están sujetos a las leyes locales de los países que visitan, por lo que el hecho de que un producto sea legal en el estado donde reside una persona no significa que pueda transportarlo fuera de Estados Unidos.

ADVIERTEN SOBRE PRODUCTOS DE CANNABIS

“No viaje internacionalmente con cannabis ni con productos derivados del cannabis”, indicó la Embajada en una publicación en X, en la que incluyó entre estos artículos la marihuana, THC, CBD, comestibles, cartuchos para vapear, aceites y concentrados.

La advertencia también abarca la marihuana medicinal, incluso cuando haya sido recetada por un médico.

Según la representación diplomática, muchos países establecen sanciones penales severas por la posesión de cannabis y sus derivados. Incluso en lugares donde estas sustancias sean legales o estén despenalizadas, cruzar una frontera internacional con ellas puede derivar en arresto u otras sanciones.

RECOMIENDAN REVISAR EL EQUIPAJE

La Embajada aconsejó a los viajeros revisar cuidadosamente sus maletas antes de salir de Estados Unidos, debido a que algunos ciudadanos han sido detenidos por transportar involuntariamente productos de cannabis.

“Prepare siempre su equipaje comenzando con una maleta completamente vacía”, recomendó la legación.

También pidió verificar todos los compartimentos y bolsillos del equipaje, especialmente ante la posibilidad de que queden accidentalmente comestibles, cartuchos para vapear, aceites o concentrados.

Finalmente, exhortó a los viajeros a consultar las leyes del país de destino y las listas oficiales de artículos prohibidos disponibles en el sitio web del Departamento de Estado de Estados Unidos.

an/am