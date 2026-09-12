EU condiciona acceso arroz RD a DR-Cafta que derogue decreto

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SANTO DOMINGO.- Estados Unidos consideró necesario que el Gobierno dominicano derogue el Decreto 693-24, que establece medidas arancelarias para proteger la producción nacional de arroz, como condición para garantizar el acceso del cereal estadounidense al mercado local bajo el DR-Cafta.

La posición fue comunicada este viernes por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), tras una reunión virtual sostenida a principios de esta semana con autoridades dominicanas para abordar el fortalecimiento de las relaciones económicas y comerciales entre ambos países.

EE. UU. PLANTEA DEROGAR EL DECRETO

Según la USTR, la delegación estadounidense destacó la importancia de que el presidente Luis Abinader elimine el Decreto 693-24 para que República Dominicana cumpla con sus compromisos de acceso al mercado establecidos en el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos, específicamente en lo relativo al arroz procedente de Estados Unidos.

En el encuentro participaron el representante comercial adjunto estadounidense, Jeffrey Goettman; la embajadora Julie Callahan; la jefa negociadora agrícola de Estados Unidos y el ministro de Relaciones Exteriores dominicano, Víctor “Ito” Bisonó.

ARANCEL DE HASTA 99 %

La USTR también informó que Estados Unidos está dispuesto a negociar con República Dominicana un Acuerdo de Comercio Recíproco y expresó su expectativa de que las conversaciones concluyan oportunamente.

El Decreto 693-24, firmado por Abinader en 2024, establece un arancel de 20 % ad valorem para distintas categorías de arroz dentro del contingente establecido por República Dominicana ante la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Una vez superado ese contingente, el arancel asciende a 99 %.

La disposición contempla una cuota de 23,300 toneladas métricas de arroz estadounidense con arancel cero. Fuera de ese volumen, el cereal queda sujeto al arancel de Nación Más Favorecida (NMF), también de 99 % ad valorem.

an/am